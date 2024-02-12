SegnaliSezioni
Tatyana Kulyapina

Prado USDJPY

Tatyana Kulyapina
0 recensioni
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -1%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 508
Profit Trade:
625 (41.44%)
Loss Trade:
883 (58.55%)
Best Trade:
111.59 USD
Worst Trade:
-27.27 USD
Profitto lordo:
6 960.84 USD (218 576 pips)
Perdita lorda:
-6 990.79 USD (188 015 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
19.59%
Massimo carico di deposito:
12.84%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
796 (52.79%)
Short Trade:
712 (47.21%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
11.14 USD
Perdita media:
-7.92 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-395.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-395.51 USD (32)
Crescita mensile:
-7.56%
Previsione annuale:
-91.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
357.54 USD
Massimale:
1 031.80 USD (61.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.34% (1 031.80 USD)
Per equità:
3.39% (6.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1508
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.59 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +34.47 USD
Massima perdita consecutiva: -395.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Platform
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.29 × 78
ICTrading-Live29
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.66 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live02
1.07 × 14
ICMarketsSC-Live27
1.64 × 59
InfinoxCapital-Live04
1.67 × 6
ICMarketsSC-Live04
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 1
OrbexGlobal-Live
2.24 × 42
Axi-US02-Live
2.31 × 32
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
2.50 × 6
WindsorBrokers-REAL
2.60 × 89
ICMarketsSC-Live22
2.67 × 6
Exness-Real6
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
3.11 × 226
XMGlobal-Real 46
3.32 × 37
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 160
12 più
The "Prado" advisor works on the account.


From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_USDJPY.


https://www.mql5.com/ru/market/product/45995

Non ci sono recensioni
2025.10.03 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 563 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 07:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 02:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 542 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 09:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
