- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 508
Profit Trade:
625 (41.44%)
Loss Trade:
883 (58.55%)
Best Trade:
111.59 USD
Worst Trade:
-27.27 USD
Profitto lordo:
6 960.84 USD (218 576 pips)
Perdita lorda:
-6 990.79 USD (188 015 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (34.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
19.59%
Massimo carico di deposito:
12.84%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
796 (52.79%)
Short Trade:
712 (47.21%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
11.14 USD
Perdita media:
-7.92 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-395.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-395.51 USD (32)
Crescita mensile:
-7.56%
Previsione annuale:
-91.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
357.54 USD
Massimale:
1 031.80 USD (61.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.34% (1 031.80 USD)
Per equità:
3.39% (6.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1508
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.59 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +34.47 USD
Massima perdita consecutiva: -395.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.29 × 78
|
ICTrading-Live29
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live33
|0.66 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|1.64 × 59
|
InfinoxCapital-Live04
|1.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|2.24 × 42
|
Axi-US02-Live
|2.31 × 32
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|2.50 × 6
|
WindsorBrokers-REAL
|2.60 × 89
|
ICMarketsSC-Live22
|2.67 × 6
|
Exness-Real6
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|3.11 × 226
|
XMGlobal-Real 46
|3.32 × 37
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 160
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The "Prado" advisor works on the account.
From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_USDJPY.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
170
USD
USD
87
100%
1 508
41%
20%
0.99
-0.02
USD
USD
61%
1:500