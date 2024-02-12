SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HighOctane
Nishant Piyushbhai Patel

HighOctane

Nishant Piyushbhai Patel
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 41%
OxSecurities-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 672
Kârla kapanan işlemler:
4 731 (70.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 941 (29.09%)
En iyi işlem:
2 057.41 USD
En kötü işlem:
-4 074.96 USD
Brüt kâr:
103 191.66 USD (1 570 579 pips)
Brüt zarar:
-86 482.26 USD (1 476 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (351.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 401.34 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.31%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
3 899 (58.44%)
Satış işlemleri:
2 773 (41.56%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
21.81 USD
Ortalama zarar:
-44.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-225.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 766.87 USD (13)
Aylık büyüme:
-0.75%
Yıllık tahmin:
-8.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
436.32 USD
Maksimum:
15 442.12 USD (28.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.88% (15 442.12 USD)
Varlığa göre:
47.50% (22 518.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.PRO 1322
NZDCAD.PRO 1119
EURUSD.PRO 943
AUDNZD.PRO 853
EURGBP.PRO 574
GBPUSD.PRO 523
EURCAD.PRO 282
USDCAD.PRO 235
NZDUSD.PRO 227
AUDUSD.PRO 155
NZDCHF.PRO 131
XAUUSD.PRO 119
EURCHF.PRO 57
CADCHF.PRO 51
AUDCHF.PRO 30
USDCHF.PRO 26
GBPCHF.PRO 12
EURAUD.PRO 6
BTCUSD 3
GBPCAD.PRO 2
USDJPY.PRO 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.PRO -4.1K
NZDCAD.PRO 3.5K
EURUSD.PRO 7.6K
AUDNZD.PRO 1.9K
EURGBP.PRO 3.1K
GBPUSD.PRO 11K
EURCAD.PRO 1.9K
USDCAD.PRO 1.5K
NZDUSD.PRO -310
AUDUSD.PRO 637
NZDCHF.PRO 86
XAUUSD.PRO -4.9K
EURCHF.PRO 317
CADCHF.PRO -32
AUDCHF.PRO 118
USDCHF.PRO -4.7K
GBPCHF.PRO 100
EURAUD.PRO 56
BTCUSD -663
GBPCAD.PRO 15
USDJPY.PRO 4
ETHUSD -94
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.PRO 7.2K
NZDCAD.PRO 66K
EURUSD.PRO 56K
AUDNZD.PRO 44K
EURGBP.PRO 40K
GBPUSD.PRO 118K
EURCAD.PRO 21K
USDCAD.PRO -7.3K
NZDUSD.PRO 17K
AUDUSD.PRO 12K
NZDCHF.PRO -15K
XAUUSD.PRO 698
EURCHF.PRO 9.4K
CADCHF.PRO -187
AUDCHF.PRO 3.5K
USDCHF.PRO -7.6K
GBPCHF.PRO 1.3K
EURAUD.PRO 1.5K
BTCUSD -261K
GBPCAD.PRO 472
USDJPY.PRO 287
ETHUSD 1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 057.41 USD
En kötü işlem: -4 075 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +351.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NP - HighOctane
İnceleme yok
