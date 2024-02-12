- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 672
Kârla kapanan işlemler:
4 731 (70.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 941 (29.09%)
En iyi işlem:
2 057.41 USD
En kötü işlem:
-4 074.96 USD
Brüt kâr:
103 191.66 USD (1 570 579 pips)
Brüt zarar:
-86 482.26 USD (1 476 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (351.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 401.34 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.31%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
3 899 (58.44%)
Satış işlemleri:
2 773 (41.56%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
21.81 USD
Ortalama zarar:
-44.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-225.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 766.87 USD (13)
Aylık büyüme:
-0.75%
Yıllık tahmin:
-8.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
436.32 USD
Maksimum:
15 442.12 USD (28.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.88% (15 442.12 USD)
Varlığa göre:
47.50% (22 518.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.PRO
|1322
|NZDCAD.PRO
|1119
|EURUSD.PRO
|943
|AUDNZD.PRO
|853
|EURGBP.PRO
|574
|GBPUSD.PRO
|523
|EURCAD.PRO
|282
|USDCAD.PRO
|235
|NZDUSD.PRO
|227
|AUDUSD.PRO
|155
|NZDCHF.PRO
|131
|XAUUSD.PRO
|119
|EURCHF.PRO
|57
|CADCHF.PRO
|51
|AUDCHF.PRO
|30
|USDCHF.PRO
|26
|GBPCHF.PRO
|12
|EURAUD.PRO
|6
|BTCUSD
|3
|GBPCAD.PRO
|2
|USDJPY.PRO
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.PRO
|-4.1K
|NZDCAD.PRO
|3.5K
|EURUSD.PRO
|7.6K
|AUDNZD.PRO
|1.9K
|EURGBP.PRO
|3.1K
|GBPUSD.PRO
|11K
|EURCAD.PRO
|1.9K
|USDCAD.PRO
|1.5K
|NZDUSD.PRO
|-310
|AUDUSD.PRO
|637
|NZDCHF.PRO
|86
|XAUUSD.PRO
|-4.9K
|EURCHF.PRO
|317
|CADCHF.PRO
|-32
|AUDCHF.PRO
|118
|USDCHF.PRO
|-4.7K
|GBPCHF.PRO
|100
|EURAUD.PRO
|56
|BTCUSD
|-663
|GBPCAD.PRO
|15
|USDJPY.PRO
|4
|ETHUSD
|-94
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.PRO
|7.2K
|NZDCAD.PRO
|66K
|EURUSD.PRO
|56K
|AUDNZD.PRO
|44K
|EURGBP.PRO
|40K
|GBPUSD.PRO
|118K
|EURCAD.PRO
|21K
|USDCAD.PRO
|-7.3K
|NZDUSD.PRO
|17K
|AUDUSD.PRO
|12K
|NZDCHF.PRO
|-15K
|XAUUSD.PRO
|698
|EURCHF.PRO
|9.4K
|CADCHF.PRO
|-187
|AUDCHF.PRO
|3.5K
|USDCHF.PRO
|-7.6K
|GBPCHF.PRO
|1.3K
|EURAUD.PRO
|1.5K
|BTCUSD
|-261K
|GBPCAD.PRO
|472
|USDJPY.PRO
|287
|ETHUSD
|1.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 057.41 USD
En kötü işlem: -4 075 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +351.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
NP - HighOctane
İnceleme yok