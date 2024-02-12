SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HighOctane
Nishant Piyushbhai Patel

HighOctane

Nishant Piyushbhai Patel
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 41%
OxSecurities-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 672
Bénéfice trades:
4 731 (70.90%)
Perte trades:
1 941 (29.09%)
Meilleure transaction:
2 057.41 USD
Pire transaction:
-4 074.96 USD
Bénéfice brut:
103 191.66 USD (1 570 579 pips)
Perte brute:
-86 482.26 USD (1 476 128 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (351.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 401.34 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.31%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
3 899 (58.44%)
Courts trades:
2 773 (41.56%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
2.50 USD
Bénéfice moyen:
21.81 USD
Perte moyenne:
-44.56 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-225.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 766.87 USD (13)
Croissance mensuelle:
-0.73%
Prévision annuelle:
-8.85%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
436.32 USD
Maximal:
15 442.12 USD (28.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.88% (15 442.12 USD)
Par fonds propres:
47.50% (22 518.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.PRO 1322
NZDCAD.PRO 1119
EURUSD.PRO 943
AUDNZD.PRO 853
EURGBP.PRO 574
GBPUSD.PRO 523
EURCAD.PRO 282
USDCAD.PRO 235
NZDUSD.PRO 227
AUDUSD.PRO 155
NZDCHF.PRO 131
XAUUSD.PRO 119
EURCHF.PRO 57
CADCHF.PRO 51
AUDCHF.PRO 30
USDCHF.PRO 26
GBPCHF.PRO 12
EURAUD.PRO 6
BTCUSD 3
GBPCAD.PRO 2
USDJPY.PRO 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.PRO -4.1K
NZDCAD.PRO 3.5K
EURUSD.PRO 7.6K
AUDNZD.PRO 1.9K
EURGBP.PRO 3.1K
GBPUSD.PRO 11K
EURCAD.PRO 1.9K
USDCAD.PRO 1.5K
NZDUSD.PRO -310
AUDUSD.PRO 637
NZDCHF.PRO 86
XAUUSD.PRO -4.9K
EURCHF.PRO 317
CADCHF.PRO -32
AUDCHF.PRO 118
USDCHF.PRO -4.7K
GBPCHF.PRO 100
EURAUD.PRO 56
BTCUSD -663
GBPCAD.PRO 15
USDJPY.PRO 4
ETHUSD -94
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.PRO 7.2K
NZDCAD.PRO 66K
EURUSD.PRO 56K
AUDNZD.PRO 44K
EURGBP.PRO 40K
GBPUSD.PRO 118K
EURCAD.PRO 21K
USDCAD.PRO -7.3K
NZDUSD.PRO 17K
AUDUSD.PRO 12K
NZDCHF.PRO -15K
XAUUSD.PRO 698
EURCHF.PRO 9.4K
CADCHF.PRO -187
AUDCHF.PRO 3.5K
USDCHF.PRO -7.6K
GBPCHF.PRO 1.3K
EURAUD.PRO 1.5K
BTCUSD -261K
GBPCAD.PRO 472
USDJPY.PRO 287
ETHUSD 1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 057.41 USD
Pire transaction: -4 075 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +351.75 USD
Perte consécutive maximale: -225.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.26 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 04:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 04:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 05:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
