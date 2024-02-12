SegnaliSezioni
Nishant Piyushbhai Patel

HighOctane

Nishant Piyushbhai Patel
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 41%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 672
Profit Trade:
4 731 (70.90%)
Loss Trade:
1 941 (29.09%)
Best Trade:
2 057.41 USD
Worst Trade:
-4 074.96 USD
Profitto lordo:
103 191.66 USD (1 570 579 pips)
Perdita lorda:
-86 482.26 USD (1 476 128 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (351.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 401.34 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.31%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
3 899 (58.44%)
Short Trade:
2 773 (41.56%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
21.81 USD
Perdita media:
-44.56 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-225.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 766.87 USD (13)
Crescita mensile:
-0.74%
Previsione annuale:
-8.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
436.32 USD
Massimale:
15 442.12 USD (28.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.88% (15 442.12 USD)
Per equità:
47.50% (22 518.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.PRO 1322
NZDCAD.PRO 1119
EURUSD.PRO 943
AUDNZD.PRO 853
EURGBP.PRO 574
GBPUSD.PRO 523
EURCAD.PRO 282
USDCAD.PRO 235
NZDUSD.PRO 227
AUDUSD.PRO 155
NZDCHF.PRO 131
XAUUSD.PRO 119
EURCHF.PRO 57
CADCHF.PRO 51
AUDCHF.PRO 30
USDCHF.PRO 26
GBPCHF.PRO 12
EURAUD.PRO 6
BTCUSD 3
GBPCAD.PRO 2
USDJPY.PRO 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.PRO -4.1K
NZDCAD.PRO 3.5K
EURUSD.PRO 7.6K
AUDNZD.PRO 1.9K
EURGBP.PRO 3.1K
GBPUSD.PRO 11K
EURCAD.PRO 1.9K
USDCAD.PRO 1.5K
NZDUSD.PRO -310
AUDUSD.PRO 637
NZDCHF.PRO 86
XAUUSD.PRO -4.9K
EURCHF.PRO 317
CADCHF.PRO -32
AUDCHF.PRO 118
USDCHF.PRO -4.7K
GBPCHF.PRO 100
EURAUD.PRO 56
BTCUSD -663
GBPCAD.PRO 15
USDJPY.PRO 4
ETHUSD -94
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.PRO 7.2K
NZDCAD.PRO 66K
EURUSD.PRO 56K
AUDNZD.PRO 44K
EURGBP.PRO 40K
GBPUSD.PRO 118K
EURCAD.PRO 21K
USDCAD.PRO -7.3K
NZDUSD.PRO 17K
AUDUSD.PRO 12K
NZDCHF.PRO -15K
XAUUSD.PRO 698
EURCHF.PRO 9.4K
CADCHF.PRO -187
AUDCHF.PRO 3.5K
USDCHF.PRO -7.6K
GBPCHF.PRO 1.3K
EURAUD.PRO 1.5K
BTCUSD -261K
GBPCAD.PRO 472
USDJPY.PRO 287
ETHUSD 1.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 057.41 USD
Worst Trade: -4 075 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +351.75 USD
Massima perdita consecutiva: -225.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

NP - HighOctane
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 04:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 04:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 05:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
