- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 672
Profit Trade:
4 731 (70.90%)
Loss Trade:
1 941 (29.09%)
Best Trade:
2 057.41 USD
Worst Trade:
-4 074.96 USD
Profitto lordo:
103 191.66 USD (1 570 579 pips)
Perdita lorda:
-86 482.26 USD (1 476 128 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (351.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 401.34 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.31%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
3 899 (58.44%)
Short Trade:
2 773 (41.56%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
21.81 USD
Perdita media:
-44.56 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-225.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 766.87 USD (13)
Crescita mensile:
-0.74%
Previsione annuale:
-8.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
436.32 USD
Massimale:
15 442.12 USD (28.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.88% (15 442.12 USD)
Per equità:
47.50% (22 518.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.PRO
|1322
|NZDCAD.PRO
|1119
|EURUSD.PRO
|943
|AUDNZD.PRO
|853
|EURGBP.PRO
|574
|GBPUSD.PRO
|523
|EURCAD.PRO
|282
|USDCAD.PRO
|235
|NZDUSD.PRO
|227
|AUDUSD.PRO
|155
|NZDCHF.PRO
|131
|XAUUSD.PRO
|119
|EURCHF.PRO
|57
|CADCHF.PRO
|51
|AUDCHF.PRO
|30
|USDCHF.PRO
|26
|GBPCHF.PRO
|12
|EURAUD.PRO
|6
|BTCUSD
|3
|GBPCAD.PRO
|2
|USDJPY.PRO
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.PRO
|-4.1K
|NZDCAD.PRO
|3.5K
|EURUSD.PRO
|7.6K
|AUDNZD.PRO
|1.9K
|EURGBP.PRO
|3.1K
|GBPUSD.PRO
|11K
|EURCAD.PRO
|1.9K
|USDCAD.PRO
|1.5K
|NZDUSD.PRO
|-310
|AUDUSD.PRO
|637
|NZDCHF.PRO
|86
|XAUUSD.PRO
|-4.9K
|EURCHF.PRO
|317
|CADCHF.PRO
|-32
|AUDCHF.PRO
|118
|USDCHF.PRO
|-4.7K
|GBPCHF.PRO
|100
|EURAUD.PRO
|56
|BTCUSD
|-663
|GBPCAD.PRO
|15
|USDJPY.PRO
|4
|ETHUSD
|-94
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.PRO
|7.2K
|NZDCAD.PRO
|66K
|EURUSD.PRO
|56K
|AUDNZD.PRO
|44K
|EURGBP.PRO
|40K
|GBPUSD.PRO
|118K
|EURCAD.PRO
|21K
|USDCAD.PRO
|-7.3K
|NZDUSD.PRO
|17K
|AUDUSD.PRO
|12K
|NZDCHF.PRO
|-15K
|XAUUSD.PRO
|698
|EURCHF.PRO
|9.4K
|CADCHF.PRO
|-187
|AUDCHF.PRO
|3.5K
|USDCHF.PRO
|-7.6K
|GBPCHF.PRO
|1.3K
|EURAUD.PRO
|1.5K
|BTCUSD
|-261K
|GBPCAD.PRO
|472
|USDJPY.PRO
|287
|ETHUSD
|1.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 057.41 USD
Worst Trade: -4 075 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +351.75 USD
Massima perdita consecutiva: -225.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
