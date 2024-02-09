- Büyüme
İşlemler:
6 474
Kârla kapanan işlemler:
4 255 (65.72%)
Zararla kapanan işlemler:
2 219 (34.28%)
En iyi işlem:
8 973.45 EUR
En kötü işlem:
-7 507.77 EUR
Brüt kâr:
295 946.07 EUR (1 283 635 pips)
Brüt zarar:
-240 179.81 EUR (4 732 212 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (823.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12 129.36 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.13%
Maks. mevduat yükü:
140.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
6 471 (99.95%)
Satış işlemleri:
3 (0.05%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
8.61 EUR
Ortalama kâr:
69.55 EUR
Ortalama zarar:
-108.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
280 (-65 675.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-65 675.00 EUR (280)
Aylık büyüme:
0.62%
Yıllık tahmin:
8.55%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.24 EUR
Maksimum:
70 395.37 EUR (48.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.93% (70 395.37 EUR)
Varlığa göre:
66.98% (31 198.98 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BRENT_ecn
|4566
|CL_ecn
|1847
|UKOIL_ecn
|61
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BRENT_ecn
|49K
|CL_ecn
|14K
|UKOIL_ecn
|445
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BRENT_ecn
|-3.3M
|CL_ecn
|-197K
|UKOIL_ecn
|7.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 973.45 EUR
En kötü işlem: -7 508 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 280
Maksimum ardışık kâr: +823.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -65 675.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-03Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
36%
0
0
USD
USD
54K
EUR
EUR
173
99%
6 474
65%
98%
1.23
8.61
EUR
EUR
67%
1:100