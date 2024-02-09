SinyallerBölümler
Tibor Salat

XXX OIL

Tibor Salat
0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 36%
PurpleTrading-03Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 474
Kârla kapanan işlemler:
4 255 (65.72%)
Zararla kapanan işlemler:
2 219 (34.28%)
En iyi işlem:
8 973.45 EUR
En kötü işlem:
-7 507.77 EUR
Brüt kâr:
295 946.07 EUR (1 283 635 pips)
Brüt zarar:
-240 179.81 EUR (4 732 212 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (823.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12 129.36 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.13%
Maks. mevduat yükü:
140.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
6 471 (99.95%)
Satış işlemleri:
3 (0.05%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
8.61 EUR
Ortalama kâr:
69.55 EUR
Ortalama zarar:
-108.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
280 (-65 675.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-65 675.00 EUR (280)
Aylık büyüme:
0.62%
Yıllık tahmin:
8.55%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.24 EUR
Maksimum:
70 395.37 EUR (48.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.93% (70 395.37 EUR)
Varlığa göre:
66.98% (31 198.98 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRENT_ecn 4566
CL_ecn 1847
UKOIL_ecn 61
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRENT_ecn 49K
CL_ecn 14K
UKOIL_ecn 445
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRENT_ecn -3.3M
CL_ecn -197K
UKOIL_ecn 7.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 973.45 EUR
En kötü işlem: -7 508 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 280
Maksimum ardışık kâr: +823.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -65 675.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-03Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.25 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 03:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 12:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 1.54% of days out of 1038 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
