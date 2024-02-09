SegnaliSezioni
Tibor Salat

XXX OIL

Tibor Salat
0 recensioni
Affidabilità
173 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 36%
PurpleTrading-03Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 474
Profit Trade:
4 255 (65.72%)
Loss Trade:
2 219 (34.28%)
Best Trade:
8 973.45 EUR
Worst Trade:
-7 507.77 EUR
Profitto lordo:
295 946.07 EUR (1 283 635 pips)
Perdita lorda:
-240 179.81 EUR (4 732 212 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (823.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12 129.36 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.13%
Massimo carico di deposito:
140.56%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
6 471 (99.95%)
Short Trade:
3 (0.05%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
8.61 EUR
Profitto medio:
69.55 EUR
Perdita media:
-108.24 EUR
Massime perdite consecutive:
280 (-65 675.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-65 675.00 EUR (280)
Crescita mensile:
0.71%
Previsione annuale:
8.55%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
240.24 EUR
Massimale:
70 395.37 EUR (48.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.93% (70 395.37 EUR)
Per equità:
66.98% (31 198.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRENT_ecn 4566
CL_ecn 1847
UKOIL_ecn 61
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRENT_ecn 49K
CL_ecn 14K
UKOIL_ecn 445
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRENT_ecn -3.3M
CL_ecn -197K
UKOIL_ecn 7.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 973.45 EUR
Worst Trade: -7 508 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 280
Massimo profitto consecutivo: +823.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -65 675.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-03Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.25 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 03:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 12:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 1.54% of days out of 1038 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
