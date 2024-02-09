SignauxSections
Tibor Salat

XXX OIL

Tibor Salat
0 avis
Fiabilité
173 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 36%
PurpleTrading-03Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 470
Bénéfice trades:
4 253 (65.73%)
Perte trades:
2 217 (34.27%)
Meilleure transaction:
8 973.45 EUR
Pire transaction:
-7 507.77 EUR
Bénéfice brut:
295 930.78 EUR (1 282 719 pips)
Perte brute:
-240 176.63 EUR (4 732 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (823.40 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
12 129.36 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.13%
Charge de dépôt maximale:
140.56%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
6 467 (99.95%)
Courts trades:
3 (0.05%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
8.62 EUR
Bénéfice moyen:
69.58 EUR
Perte moyenne:
-108.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
280 (-65 675.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
-65 675.00 EUR (280)
Croissance mensuelle:
0.69%
Prévision annuelle:
8.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
240.24 EUR
Maximal:
70 395.37 EUR (48.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.93% (70 395.37 EUR)
Par fonds propres:
66.98% (31 198.98 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BRENT_ecn 4566
CL_ecn 1847
UKOIL_ecn 57
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BRENT_ecn 49K
CL_ecn 14K
UKOIL_ecn 431
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BRENT_ecn -3.3M
CL_ecn -197K
UKOIL_ecn 6.7K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 973.45 EUR
Pire transaction: -7 508 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 280
Bénéfice consécutif maximal: +823.40 EUR
Perte consécutive maximale: -65 675.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-03Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.25 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 03:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 12:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 1.54% of days out of 1038 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XXX OIL
999 USD par mois
36%
0
0
USD
54K
EUR
173
99%
6 470
65%
98%
1.23
8.62
EUR
67%
1:100
