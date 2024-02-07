SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Steady State Accumulation
Han Xiang

Steady State Accumulation

Han Xiang
0 inceleme
Güvenilirlik
93 hafta
1 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 48%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
666
Kârla kapanan işlemler:
596 (89.48%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (10.51%)
En iyi işlem:
25.99 USD
En kötü işlem:
-33.97 USD
Brüt kâr:
1 008.91 USD (84 686 pips)
Brüt zarar:
-377.61 USD (32 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (49.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.54 USD (23)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
70.92%
Maks. mevduat yükü:
4.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.58
Alış işlemleri:
263 (39.49%)
Satış işlemleri:
403 (60.51%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-5.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.97 USD (1)
Aylık büyüme:
1.70%
Yıllık tahmin:
23.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.76 USD
Maksimum:
33.97 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (33.97 USD)
Varlığa göre:
11.71% (181.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 35
AUDNZD 33
AUDJPY 33
EURUSD 32
GBPCHF 32
NZDCAD 31
EURGBP 30
EURNZD 30
USDJPY 29
GBPUSD 29
CADCHF 28
USDCAD 28
AUDCAD 26
EURAUD 26
EURCAD 25
EURCHF 24
GBPJPY 24
NZDUSD 20
NZDCHF 19
NZDJPY 19
GBPAUD 19
GBPNZD 19
AUDUSD 18
CADJPY 15
AUDCHF 15
EURJPY 14
USDCHF 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 29
AUDNZD 20
AUDJPY 17
EURUSD 54
GBPCHF 31
NZDCAD 19
EURGBP 58
EURNZD 23
USDJPY 25
GBPUSD 57
CADCHF 34
USDCAD 13
AUDCAD 33
EURAUD 21
EURCAD 19
EURCHF 38
GBPJPY 26
NZDUSD 16
NZDCHF 17
NZDJPY 10
GBPAUD 4
GBPNZD 6
AUDUSD 15
CADJPY 8
AUDCHF 16
EURJPY 6
USDCHF 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 2.9K
AUDNZD 2.2K
AUDJPY 2.8K
EURUSD 2.6K
GBPCHF 2.4K
NZDCAD 2.1K
EURGBP 2.1K
EURNZD 2K
USDJPY 2.9K
GBPUSD 2.8K
CADCHF 2K
USDCAD 2K
AUDCAD 2.2K
EURAUD 2.3K
EURCAD 2.2K
EURCHF 1.7K
GBPJPY 2.4K
NZDUSD 1.6K
NZDCHF 1.4K
NZDJPY 1.3K
GBPAUD 1.2K
GBPNZD 1.4K
AUDUSD 1.5K
CADJPY 1.3K
AUDCHF 1.3K
EURJPY 1.1K
USDCHF 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.99 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +49.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1774
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.35 × 733
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1499
ICMarkets-Live12
0.44 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 daha fazla...
"Sabit Durum Birikimi" Stratejisi

Risk ve ödülü dengeleyerek, istikrarlı büyümeyi hedefleyen hassas bir yatırım stratejisi. Bu yaklaşım, ızgara veya martingale gibi yüksek riskli stratejilere girişmeden, tutarlı bir şekilde zenginlik inşa etmek için çeşitli varlık dağılımı ve sistemik yatırım üzerine kuruludur.

Aylık Getiriler: Ortalama aylık %2,5'lik bir getiri hedefleyerek, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanır.
Drawdown: Maksimum beklenen drawdown yaklaşık %30'dur, muhafazakar bir risk profili sağlar.
Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100'den 1:500'e önerilen oranlarda yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.
Minimum Yatırım: Stratejiye etkin bir şekilde katılmak ve risk çeşitlendirmesinden yararlanmak için $1,500 veya daha fazla ile başlayın.
Çarpan: Lütfen çarpanın 2'yi aşmadığından emin olun, bu, risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak ayarlanmıştır.


İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 09:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 08:43
No swaps are charged
2024.12.11 08:43
No swaps are charged
2024.12.06 23:12
No swaps are charged on the signal account
2024.12.05 23:45
No swaps are charged
2024.12.05 23:45
No swaps are charged
2024.12.05 18:15
No swaps are charged on the signal account
2024.10.15 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.13 20:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.16 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.01 17:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.01 09:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.12 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.11 18:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.16 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Steady State Accumulation
Ayda 30 USD
48%
1
0
USD
1.6K
USD
93
100%
666
89%
71%
2.67
0.95
USD
12%
1:500
