- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
666
Kârla kapanan işlemler:
596 (89.48%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (10.51%)
En iyi işlem:
25.99 USD
En kötü işlem:
-33.97 USD
Brüt kâr:
1 008.91 USD (84 686 pips)
Brüt zarar:
-377.61 USD (32 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (49.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.54 USD (23)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
70.92%
Maks. mevduat yükü:
4.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.58
Alış işlemleri:
263 (39.49%)
Satış işlemleri:
403 (60.51%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-5.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.97 USD (1)
Aylık büyüme:
1.70%
Yıllık tahmin:
23.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.76 USD
Maksimum:
33.97 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (33.97 USD)
Varlığa göre:
11.71% (181.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|35
|AUDNZD
|33
|AUDJPY
|33
|EURUSD
|32
|GBPCHF
|32
|NZDCAD
|31
|EURGBP
|30
|EURNZD
|30
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|29
|CADCHF
|28
|USDCAD
|28
|AUDCAD
|26
|EURAUD
|26
|EURCAD
|25
|EURCHF
|24
|GBPJPY
|24
|NZDUSD
|20
|NZDCHF
|19
|NZDJPY
|19
|GBPAUD
|19
|GBPNZD
|19
|AUDUSD
|18
|CADJPY
|15
|AUDCHF
|15
|EURJPY
|14
|USDCHF
|13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|29
|AUDNZD
|20
|AUDJPY
|17
|EURUSD
|54
|GBPCHF
|31
|NZDCAD
|19
|EURGBP
|58
|EURNZD
|23
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|57
|CADCHF
|34
|USDCAD
|13
|AUDCAD
|33
|EURAUD
|21
|EURCAD
|19
|EURCHF
|38
|GBPJPY
|26
|NZDUSD
|16
|NZDCHF
|17
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|4
|GBPNZD
|6
|AUDUSD
|15
|CADJPY
|8
|AUDCHF
|16
|EURJPY
|6
|USDCHF
|17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|2.9K
|AUDNZD
|2.2K
|AUDJPY
|2.8K
|EURUSD
|2.6K
|GBPCHF
|2.4K
|NZDCAD
|2.1K
|EURGBP
|2.1K
|EURNZD
|2K
|USDJPY
|2.9K
|GBPUSD
|2.8K
|CADCHF
|2K
|USDCAD
|2K
|AUDCAD
|2.2K
|EURAUD
|2.3K
|EURCAD
|2.2K
|EURCHF
|1.7K
|GBPJPY
|2.4K
|NZDUSD
|1.6K
|NZDCHF
|1.4K
|NZDJPY
|1.3K
|GBPAUD
|1.2K
|GBPNZD
|1.4K
|AUDUSD
|1.5K
|CADJPY
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.99 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +49.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
Coinexx-Live
|0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
OneTrade-Real
|0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1774
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
ICMarkets-Live04
|0.35 × 733
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1499
ICMarkets-Live12
|0.44 × 589
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
"Sabit Durum Birikimi" Stratejisi
Risk ve ödülü dengeleyerek, istikrarlı büyümeyi hedefleyen hassas bir yatırım stratejisi. Bu yaklaşım, ızgara veya martingale gibi yüksek riskli stratejilere girişmeden, tutarlı bir şekilde zenginlik inşa etmek için çeşitli varlık dağılımı ve sistemik yatırım üzerine kuruludur.
Aylık Getiriler: Ortalama aylık %2,5'lik bir getiri hedefleyerek, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanır.
Drawdown: Maksimum beklenen drawdown yaklaşık %30'dur, muhafazakar bir risk profili sağlar.
Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100'den 1:500'e önerilen oranlarda yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.
Minimum Yatırım: Stratejiye etkin bir şekilde katılmak ve risk çeşitlendirmesinden yararlanmak için $1,500 veya daha fazla ile başlayın.
Çarpan: Lütfen çarpanın 2'yi aşmadığından emin olun, bu, risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak ayarlanmıştır.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
48%
1
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
93
100%
666
89%
71%
2.67
0.95
USD
USD
12%
1:500