"Sabit Durum Birikimi" Stratejisi





Risk ve ödülü dengeleyerek, istikrarlı büyümeyi hedefleyen hassas bir yatırım stratejisi. Bu yaklaşım, ızgara veya martingale gibi yüksek riskli stratejilere girişmeden, tutarlı bir şekilde zenginlik inşa etmek için çeşitli varlık dağılımı ve sistemik yatırım üzerine kuruludur.





Aylık Getiriler: Ortalama aylık %2,5'lik bir getiri hedefleyerek, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanır.

Drawdown: Maksimum beklenen drawdown yaklaşık %30'dur, muhafazakar bir risk profili sağlar.

Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100'den 1:500'e önerilen oranlarda yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.

Minimum Yatırım: Stratejiye etkin bir şekilde katılmak ve risk çeşitlendirmesinden yararlanmak için $1,500 veya daha fazla ile başlayın.

Çarpan: Lütfen çarpanın 2'yi aşmadığından emin olun, bu, risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak ayarlanmıştır.



