Trade:
666
Profit Trade:
596 (89.48%)
Loss Trade:
70 (10.51%)
Best Trade:
25.99 USD
Worst Trade:
-33.97 USD
Profitto lordo:
1 008.91 USD (84 686 pips)
Perdita lorda:
-377.61 USD (32 133 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (49.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.54 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
70.92%
Massimo carico di deposito:
4.66%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.58
Long Trade:
263 (39.49%)
Short Trade:
403 (60.51%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-5.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.97 USD (1)
Crescita mensile:
1.94%
Previsione annuale:
23.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.76 USD
Massimale:
33.97 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.15% (33.97 USD)
Per equità:
11.71% (181.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|35
|AUDNZD
|33
|AUDJPY
|33
|EURUSD
|32
|GBPCHF
|32
|NZDCAD
|31
|EURGBP
|30
|EURNZD
|30
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|29
|CADCHF
|28
|USDCAD
|28
|AUDCAD
|26
|EURAUD
|26
|EURCAD
|25
|EURCHF
|24
|GBPJPY
|24
|NZDUSD
|20
|NZDCHF
|19
|NZDJPY
|19
|GBPAUD
|19
|GBPNZD
|19
|AUDUSD
|18
|CADJPY
|15
|AUDCHF
|15
|EURJPY
|14
|USDCHF
|13
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|29
|AUDNZD
|20
|AUDJPY
|17
|EURUSD
|54
|GBPCHF
|31
|NZDCAD
|19
|EURGBP
|58
|EURNZD
|23
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|57
|CADCHF
|34
|USDCAD
|13
|AUDCAD
|33
|EURAUD
|21
|EURCAD
|19
|EURCHF
|38
|GBPJPY
|26
|NZDUSD
|16
|NZDCHF
|17
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|4
|GBPNZD
|6
|AUDUSD
|15
|CADJPY
|8
|AUDCHF
|16
|EURJPY
|6
|USDCHF
|17
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|2.9K
|AUDNZD
|2.2K
|AUDJPY
|2.8K
|EURUSD
|2.6K
|GBPCHF
|2.4K
|NZDCAD
|2.1K
|EURGBP
|2.1K
|EURNZD
|2K
|USDJPY
|2.9K
|GBPUSD
|2.8K
|CADCHF
|2K
|USDCAD
|2K
|AUDCAD
|2.2K
|EURAUD
|2.3K
|EURCAD
|2.2K
|EURCHF
|1.7K
|GBPJPY
|2.4K
|NZDUSD
|1.6K
|NZDCHF
|1.4K
|NZDJPY
|1.3K
|GBPAUD
|1.2K
|GBPNZD
|1.4K
|AUDUSD
|1.5K
|CADJPY
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.99 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.00 USD
Massima perdita consecutiva: -26.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1774
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 733
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1499
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
Strategia di "Accumulazione in Stato Stabile"
Una strategia d'investimento precisa mirata alla crescita stabile, bilanciando rischio e ricompensa. Questo approccio si basa su un'allocazione di asset diversificata e investimenti sistematici per la costruzione costante di ricchezza, senza impegnarsi in strategie ad alto rischio come griglia o martingala.
Ritorni Mensili: Punta a un ritorno medio mensile del 2,5%, concentrando l'attenzione su una crescita stabile e sostenibile.
Drawdown: Il drawdown massimo previsto è intorno al 30%, assicurando un profilo di rischio conservativo.
Leva: Consigliamo conti ECN ad alta leva, con rapporti consigliati da 1:100 a 1:500, per massimizzare i profitti.
Investimento Minimo: Iniziare con $1.500 o più per impegnarsi efficacemente nella strategia e sfruttare la sua diversificazione del rischio.
Moltiplicatore: Assicurarsi che il moltiplicatore non superi 2, in linea con il nostro impegno nella gestione del rischio e nella crescita stabile.
