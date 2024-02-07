SegnaliSezioni
Han Xiang

Steady State Accumulation

Han Xiang
0 recensioni
Affidabilità
93 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 48%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
666
Profit Trade:
596 (89.48%)
Loss Trade:
70 (10.51%)
Best Trade:
25.99 USD
Worst Trade:
-33.97 USD
Profitto lordo:
1 008.91 USD (84 686 pips)
Perdita lorda:
-377.61 USD (32 133 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (49.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.54 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
70.92%
Massimo carico di deposito:
4.66%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.58
Long Trade:
263 (39.49%)
Short Trade:
403 (60.51%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-5.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.97 USD (1)
Crescita mensile:
1.94%
Previsione annuale:
23.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.76 USD
Massimale:
33.97 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.15% (33.97 USD)
Per equità:
11.71% (181.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 35
AUDNZD 33
AUDJPY 33
EURUSD 32
GBPCHF 32
NZDCAD 31
EURGBP 30
EURNZD 30
USDJPY 29
GBPUSD 29
CADCHF 28
USDCAD 28
AUDCAD 26
EURAUD 26
EURCAD 25
EURCHF 24
GBPJPY 24
NZDUSD 20
NZDCHF 19
NZDJPY 19
GBPAUD 19
GBPNZD 19
AUDUSD 18
CADJPY 15
AUDCHF 15
EURJPY 14
USDCHF 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 29
AUDNZD 20
AUDJPY 17
EURUSD 54
GBPCHF 31
NZDCAD 19
EURGBP 58
EURNZD 23
USDJPY 25
GBPUSD 57
CADCHF 34
USDCAD 13
AUDCAD 33
EURAUD 21
EURCAD 19
EURCHF 38
GBPJPY 26
NZDUSD 16
NZDCHF 17
NZDJPY 10
GBPAUD 4
GBPNZD 6
AUDUSD 15
CADJPY 8
AUDCHF 16
EURJPY 6
USDCHF 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 2.9K
AUDNZD 2.2K
AUDJPY 2.8K
EURUSD 2.6K
GBPCHF 2.4K
NZDCAD 2.1K
EURGBP 2.1K
EURNZD 2K
USDJPY 2.9K
GBPUSD 2.8K
CADCHF 2K
USDCAD 2K
AUDCAD 2.2K
EURAUD 2.3K
EURCAD 2.2K
EURCHF 1.7K
GBPJPY 2.4K
NZDUSD 1.6K
NZDCHF 1.4K
NZDJPY 1.3K
GBPAUD 1.2K
GBPNZD 1.4K
AUDUSD 1.5K
CADJPY 1.3K
AUDCHF 1.3K
EURJPY 1.1K
USDCHF 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.99 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.00 USD
Massima perdita consecutiva: -26.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1774
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.35 × 733
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1499
ICMarkets-Live12
0.44 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 più
Strategia di "Accumulazione in Stato Stabile"

Una strategia d'investimento precisa mirata alla crescita stabile, bilanciando rischio e ricompensa. Questo approccio si basa su un'allocazione di asset diversificata e investimenti sistematici per la costruzione costante di ricchezza, senza impegnarsi in strategie ad alto rischio come griglia o martingala.

Ritorni Mensili: Punta a un ritorno medio mensile del 2,5%, concentrando l'attenzione su una crescita stabile e sostenibile.
Drawdown: Il drawdown massimo previsto è intorno al 30%, assicurando un profilo di rischio conservativo.
Leva: Consigliamo conti ECN ad alta leva, con rapporti consigliati da 1:100 a 1:500, per massimizzare i profitti.
Investimento Minimo: Iniziare con $1.500 o più per impegnarsi efficacemente nella strategia e sfruttare la sua diversificazione del rischio.
Moltiplicatore: Assicurarsi che il moltiplicatore non superi 2, in linea con il nostro impegno nella gestione del rischio e nella crescita stabile.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Steady State Accumulation
30USD al mese
48%
1
0
USD
1.6K
USD
93
100%
666
89%
71%
2.67
0.95
USD
12%
1:500
Copia

