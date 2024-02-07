Stratégie d'"Accumulation en État Stable"





Une stratégie d'investissement précise visant une croissance stable, équilibrant le risque et la récompense. Cette approche est fondée sur une allocation d'actifs diversifiée et un investissement systématique pour construire de manière constante la richesse, sans s'engager dans des stratégies à haut risque telles que la grille ou le martingale.





Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 2,5%, en se concentrant sur une croissance stable et durable.

Drawdown : Le drawdown maximum attendu est d'environ 30%, assurant un profil de risque conservateur.

Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés de 1:100 à 1:500, pour maximiser les profits.

Investissement Minimum : Commencez avec 1 500 $ ou plus pour vous engager efficacement dans la stratégie et tirer parti de sa diversification des risques.

Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, conformément à notre engagement en matière de gestion des risques et de croissance stable.



