Han Xiang

Steady State Accumulation

Han Xiang
0 avis
Fiabilité
92 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 47%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
659
Bénéfice trades:
589 (89.37%)
Perte trades:
70 (10.62%)
Meilleure transaction:
25.99 USD
Pire transaction:
-33.97 USD
Bénéfice brut:
1 002.18 USD (83 993 pips)
Perte brute:
-377.61 USD (32 133 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (49.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.54 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
70.92%
Charge de dépôt maximale:
4.66%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
18.39
Longs trades:
259 (39.30%)
Courts trades:
400 (60.70%)
Facteur de profit:
2.65
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
1.70 USD
Perte moyenne:
-5.39 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-26.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.97 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.50%
Prévision annuelle:
18.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.76 USD
Maximal:
33.97 USD (1.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.15% (33.97 USD)
Par fonds propres:
11.71% (181.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 35
AUDNZD 33
AUDJPY 33
GBPCHF 32
EURUSD 31
EURNZD 30
NZDCAD 30
EURGBP 29
CADCHF 28
USDCAD 28
USDJPY 28
GBPUSD 28
AUDCAD 26
EURAUD 26
EURCAD 25
EURCHF 24
GBPJPY 24
NZDUSD 20
NZDCHF 19
NZDJPY 19
GBPAUD 19
GBPNZD 19
AUDUSD 17
CADJPY 15
AUDCHF 15
EURJPY 14
USDCHF 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 29
AUDNZD 20
AUDJPY 17
GBPCHF 31
EURUSD 53
EURNZD 23
NZDCAD 19
EURGBP 56
CADCHF 34
USDCAD 13
USDJPY 25
GBPUSD 56
AUDCAD 33
EURAUD 21
EURCAD 19
EURCHF 38
GBPJPY 26
NZDUSD 16
NZDCHF 17
NZDJPY 10
GBPAUD 4
GBPNZD 6
AUDUSD 14
CADJPY 8
AUDCHF 16
EURJPY 6
USDCHF 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 2.9K
AUDNZD 2.2K
AUDJPY 2.8K
GBPCHF 2.4K
EURUSD 2.5K
EURNZD 2K
NZDCAD 2K
EURGBP 2K
CADCHF 2K
USDCAD 2K
USDJPY 2.8K
GBPUSD 2.7K
AUDCAD 2.2K
EURAUD 2.3K
EURCAD 2.2K
EURCHF 1.7K
GBPJPY 2.4K
NZDUSD 1.6K
NZDCHF 1.4K
NZDJPY 1.3K
GBPAUD 1.2K
GBPNZD 1.4K
AUDUSD 1.4K
CADJPY 1.3K
AUDCHF 1.3K
EURJPY 1.1K
USDCHF 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.99 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +49.00 USD
Perte consécutive maximale: -26.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1774
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.35 × 733
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1499
ICMarkets-Live12
0.44 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 plus...
Stratégie d'"Accumulation en État Stable"

Une stratégie d'investissement précise visant une croissance stable, équilibrant le risque et la récompense. Cette approche est fondée sur une allocation d'actifs diversifiée et un investissement systématique pour construire de manière constante la richesse, sans s'engager dans des stratégies à haut risque telles que la grille ou le martingale.

Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 2,5%, en se concentrant sur une croissance stable et durable.
Drawdown : Le drawdown maximum attendu est d'environ 30%, assurant un profil de risque conservateur.
Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés de 1:100 à 1:500, pour maximiser les profits.
Investissement Minimum : Commencez avec 1 500 $ ou plus pour vous engager efficacement dans la stratégie et tirer parti de sa diversification des risques.
Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, conformément à notre engagement en matière de gestion des risques et de croissance stable.


Aucun avis
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 09:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 08:43
No swaps are charged
2024.12.11 08:43
No swaps are charged
2024.12.06 23:12
No swaps are charged on the signal account
2024.12.05 23:45
No swaps are charged
2024.12.05 23:45
No swaps are charged
2024.12.05 18:15
No swaps are charged on the signal account
2024.10.15 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.13 20:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.16 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.01 17:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.01 09:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.12 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.11 18:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.16 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.27 13:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Steady State Accumulation
30 USD par mois
47%
1
0
USD
1.6K
USD
92
100%
659
89%
71%
2.65
0.95
USD
12%
1:500
