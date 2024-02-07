- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
659
Bénéfice trades:
589 (89.37%)
Perte trades:
70 (10.62%)
Meilleure transaction:
25.99 USD
Pire transaction:
-33.97 USD
Bénéfice brut:
1 002.18 USD (83 993 pips)
Perte brute:
-377.61 USD (32 133 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (49.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.54 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
70.92%
Charge de dépôt maximale:
4.66%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
18.39
Longs trades:
259 (39.30%)
Courts trades:
400 (60.70%)
Facteur de profit:
2.65
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
1.70 USD
Perte moyenne:
-5.39 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-26.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.97 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.50%
Prévision annuelle:
18.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.76 USD
Maximal:
33.97 USD (1.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.15% (33.97 USD)
Par fonds propres:
11.71% (181.17 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|35
|AUDNZD
|33
|AUDJPY
|33
|GBPCHF
|32
|EURUSD
|31
|EURNZD
|30
|NZDCAD
|30
|EURGBP
|29
|CADCHF
|28
|USDCAD
|28
|USDJPY
|28
|GBPUSD
|28
|AUDCAD
|26
|EURAUD
|26
|EURCAD
|25
|EURCHF
|24
|GBPJPY
|24
|NZDUSD
|20
|NZDCHF
|19
|NZDJPY
|19
|GBPAUD
|19
|GBPNZD
|19
|AUDUSD
|17
|CADJPY
|15
|AUDCHF
|15
|EURJPY
|14
|USDCHF
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPCAD
|29
|AUDNZD
|20
|AUDJPY
|17
|GBPCHF
|31
|EURUSD
|53
|EURNZD
|23
|NZDCAD
|19
|EURGBP
|56
|CADCHF
|34
|USDCAD
|13
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|56
|AUDCAD
|33
|EURAUD
|21
|EURCAD
|19
|EURCHF
|38
|GBPJPY
|26
|NZDUSD
|16
|NZDCHF
|17
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|4
|GBPNZD
|6
|AUDUSD
|14
|CADJPY
|8
|AUDCHF
|16
|EURJPY
|6
|USDCHF
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPCAD
|2.9K
|AUDNZD
|2.2K
|AUDJPY
|2.8K
|GBPCHF
|2.4K
|EURUSD
|2.5K
|EURNZD
|2K
|NZDCAD
|2K
|EURGBP
|2K
|CADCHF
|2K
|USDCAD
|2K
|USDJPY
|2.8K
|GBPUSD
|2.7K
|AUDCAD
|2.2K
|EURAUD
|2.3K
|EURCAD
|2.2K
|EURCHF
|1.7K
|GBPJPY
|2.4K
|NZDUSD
|1.6K
|NZDCHF
|1.4K
|NZDJPY
|1.3K
|GBPAUD
|1.2K
|GBPNZD
|1.4K
|AUDUSD
|1.4K
|CADJPY
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +25.99 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +49.00 USD
Perte consécutive maximale: -26.83 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1774
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 733
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1499
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
145 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Stratégie d'"Accumulation en État Stable"
Une stratégie d'investissement précise visant une croissance stable, équilibrant le risque et la récompense. Cette approche est fondée sur une allocation d'actifs diversifiée et un investissement systématique pour construire de manière constante la richesse, sans s'engager dans des stratégies à haut risque telles que la grille ou le martingale.
Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 2,5%, en se concentrant sur une croissance stable et durable.
Drawdown : Le drawdown maximum attendu est d'environ 30%, assurant un profil de risque conservateur.
Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés de 1:100 à 1:500, pour maximiser les profits.
Investissement Minimum : Commencez avec 1 500 $ ou plus pour vous engager efficacement dans la stratégie et tirer parti de sa diversification des risques.
Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, conformément à notre engagement en matière de gestion des risques et de croissance stable.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
47%
1
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
92
100%
659
89%
71%
2.65
0.95
USD
USD
12%
1:500