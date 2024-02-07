SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE_W RLKS_10YR_M1_M2 TMGM806
Yui Ming Wan

STEVE_W RLKS_10YR_M1_M2 TMGM806

Yui Ming Wan
0 inceleme
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 226
Kârla kapanan işlemler:
3 275 (77.49%)
Zararla kapanan işlemler:
951 (22.50%)
En iyi işlem:
1 138.59 USD
En kötü işlem:
-1 226.52 USD
Brüt kâr:
16 684.07 USD (812 566 pips)
Brüt zarar:
-16 952.83 USD (841 685 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (53.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 558.04 USD (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.08%
Maks. mevduat yükü:
24.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
2 104 (49.79%)
Satış işlemleri:
2 122 (50.21%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
5.09 USD
Ortalama zarar:
-17.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-7 326.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 326.26 USD (28)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
25.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 253.59 USD
Maksimum:
9 114.74 USD (65.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.48% (9 112.47 USD)
Varlığa göre:
75.61% (7 621.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1250
AUDCAD 1143
NZDUSD 673
AUDUSD 233
GBPNZD 231
USDCHF 126
AUDCHF 107
AUDJPY 97
USDCAD 93
AUDNZD 77
USDSGD 75
EURCHF 65
CADCHF 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 965
AUDCAD 873
NZDUSD 765
AUDUSD 1.3K
GBPNZD 594
USDCHF 1.1K
AUDCHF -409
AUDJPY -6.6K
USDCAD 43
AUDNZD 443
USDSGD -90
EURCHF 304
CADCHF 419
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -29K
AUDCAD 30K
NZDUSD 25K
AUDUSD 37K
GBPNZD -28K
USDCHF 42K
AUDCHF -15K
AUDJPY -101K
USDCAD -2.2K
AUDNZD -5.9K
USDSGD -5.8K
EURCHF 19K
CADCHF 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 138.59 USD
En kötü işlem: -1 227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +53.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 326.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 147
Exness-Real18
0.50 × 4
İnceleme yok
2025.02.03 04:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 02:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 08:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 03:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 19:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 09:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.24 17:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
