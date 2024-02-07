- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 226
Profit Trade:
3 275 (77.49%)
Loss Trade:
951 (22.50%)
Best Trade:
1 138.59 USD
Worst Trade:
-1 226.52 USD
Profitto lordo:
16 684.07 USD (812 566 pips)
Perdita lorda:
-16 952.83 USD (841 685 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (53.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 558.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.08%
Massimo carico di deposito:
24.48%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
2 104 (49.79%)
Short Trade:
2 122 (50.21%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
-17.83 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-7 326.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 326.26 USD (28)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 253.59 USD
Massimale:
9 114.74 USD (65.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.48% (9 112.47 USD)
Per equità:
75.61% (7 621.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1250
|AUDCAD
|1143
|NZDUSD
|673
|AUDUSD
|233
|GBPNZD
|231
|USDCHF
|126
|AUDCHF
|107
|AUDJPY
|97
|USDCAD
|93
|AUDNZD
|77
|USDSGD
|75
|EURCHF
|65
|CADCHF
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|965
|AUDCAD
|873
|NZDUSD
|765
|AUDUSD
|1.3K
|GBPNZD
|594
|USDCHF
|1.1K
|AUDCHF
|-409
|AUDJPY
|-6.6K
|USDCAD
|43
|AUDNZD
|443
|USDSGD
|-90
|EURCHF
|304
|CADCHF
|419
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-29K
|AUDCAD
|30K
|NZDUSD
|25K
|AUDUSD
|37K
|GBPNZD
|-28K
|USDCHF
|42K
|AUDCHF
|-15K
|AUDJPY
|-101K
|USDCAD
|-2.2K
|AUDNZD
|-5.9K
|USDSGD
|-5.8K
|EURCHF
|19K
|CADCHF
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 138.59 USD
Worst Trade: -1 227 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +53.53 USD
Massima perdita consecutiva: -7 326.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.05 × 147
|
Exness-Real18
|0.50 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-45%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
86
100%
4 226
77%
98%
0.98
-0.06
USD
USD
76%
1:500