Segnali / MetaTrader 4 / STEVE_W RLKS_10YR_M1_M2 TMGM806
Yui Ming Wan

STEVE_W RLKS_10YR_M1_M2 TMGM806

Yui Ming Wan
0 recensioni
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 226
Profit Trade:
3 275 (77.49%)
Loss Trade:
951 (22.50%)
Best Trade:
1 138.59 USD
Worst Trade:
-1 226.52 USD
Profitto lordo:
16 684.07 USD (812 566 pips)
Perdita lorda:
-16 952.83 USD (841 685 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (53.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 558.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.08%
Massimo carico di deposito:
24.48%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
2 104 (49.79%)
Short Trade:
2 122 (50.21%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
-17.83 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-7 326.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 326.26 USD (28)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 253.59 USD
Massimale:
9 114.74 USD (65.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.48% (9 112.47 USD)
Per equità:
75.61% (7 621.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1250
AUDCAD 1143
NZDUSD 673
AUDUSD 233
GBPNZD 231
USDCHF 126
AUDCHF 107
AUDJPY 97
USDCAD 93
AUDNZD 77
USDSGD 75
EURCHF 65
CADCHF 56
250 500 750 1K 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 965
AUDCAD 873
NZDUSD 765
AUDUSD 1.3K
GBPNZD 594
USDCHF 1.1K
AUDCHF -409
AUDJPY -6.6K
USDCAD 43
AUDNZD 443
USDSGD -90
EURCHF 304
CADCHF 419
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -29K
AUDCAD 30K
NZDUSD 25K
AUDUSD 37K
GBPNZD -28K
USDCHF 42K
AUDCHF -15K
AUDJPY -101K
USDCAD -2.2K
AUDNZD -5.9K
USDSGD -5.8K
EURCHF 19K
CADCHF 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 138.59 USD
Worst Trade: -1 227 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +53.53 USD
Massima perdita consecutiva: -7 326.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 147
Exness-Real18
0.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.02.03 04:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 02:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 08:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 03:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 19:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 09:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.24 17:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.