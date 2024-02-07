SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STEVE_W RLKS_10YR_M1_M2 TMGM806
Yui Ming Wan

STEVE_W RLKS_10YR_M1_M2 TMGM806

Yui Ming Wan
0 avis
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 221
Bénéfice trades:
3 271 (77.49%)
Perte trades:
950 (22.51%)
Meilleure transaction:
1 138.59 USD
Pire transaction:
-1 226.52 USD
Bénéfice brut:
16 678.74 USD (812 061 pips)
Perte brute:
-16 948.99 USD (841 113 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (53.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 558.04 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
98.08%
Charge de dépôt maximale:
24.48%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
2 099 (49.73%)
Courts trades:
2 122 (50.27%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
5.10 USD
Perte moyenne:
-17.84 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-7 326.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 326.26 USD (28)
Croissance mensuelle:
2.15%
Prévision annuelle:
26.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 253.59 USD
Maximal:
9 114.74 USD (65.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.48% (9 112.47 USD)
Par fonds propres:
75.61% (7 621.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1246
AUDCAD 1142
NZDUSD 673
AUDUSD 233
GBPNZD 231
USDCHF 126
AUDCHF 107
AUDJPY 97
USDCAD 93
AUDNZD 77
USDSGD 75
EURCHF 65
CADCHF 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 965
AUDCAD 872
NZDUSD 765
AUDUSD 1.3K
GBPNZD 594
USDCHF 1.1K
AUDCHF -409
AUDJPY -6.6K
USDCAD 43
AUDNZD 443
USDSGD -90
EURCHF 304
CADCHF 419
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -29K
AUDCAD 30K
NZDUSD 25K
AUDUSD 37K
GBPNZD -28K
USDCHF 42K
AUDCHF -15K
AUDJPY -101K
USDCAD -2.2K
AUDNZD -5.9K
USDSGD -5.8K
EURCHF 19K
CADCHF 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 138.59 USD
Pire transaction: -1 227 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +53.53 USD
Perte consécutive maximale: -7 326.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 147
Exness-Real18
0.50 × 4
Aucun avis
2025.02.03 04:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 02:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 08:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 03:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 19:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 09:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.24 17:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
