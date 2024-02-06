- Büyüme
İşlemler:
495
Kârla kapanan işlemler:
457 (92.32%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (7.68%)
En iyi işlem:
42.77 EUR
En kötü işlem:
-17.58 EUR
Brüt kâr:
2 984.05 EUR (3 260 729 pips)
Brüt zarar:
-68.10 EUR (9 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (504.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
504.86 EUR (122)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
37 gün
Düzelme faktörü:
165.87
Alış işlemleri:
169 (34.14%)
Satış işlemleri:
326 (65.86%)
Kâr faktörü:
43.82
Beklenen getiri:
5.89 EUR
Ortalama kâr:
6.53 EUR
Ortalama zarar:
-1.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.86 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.58 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.42%
Yıllık tahmin:
17.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
17.58 EUR (0.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.47% (15.06 EUR)
Varlığa göre:
34.26% (1 126.15 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUDm#
|28
|GBPJPYm#
|26
|EURAUDm#
|26
|GBPNZDm#
|25
|EURNZDm#
|25
|GBPCHFm#
|24
|EURCHFm#
|22
|NZDJPYm#
|21
|AUDJPYm#
|20
|EURJPYm#
|19
|GBPCADm#
|19
|CADJPYm#
|18
|NZDCADm#
|18
|NZDCHFm#
|17
|EURGBPm#
|16
|AUDCHFm#
|15
|AUDCADm#
|14
|USDCADm#
|13
|USDJPYm#
|11
|EURCADm#
|10
|EURUSDm#
|10
|CHFJPYm#
|9
|CADCHFm#
|9
|AUDUSDm#
|7
|USDCHFm#
|7
|AUDNZDm#
|6
|NZDUSDm#
|6
|GBPUSDm#
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUDm#
|185
|GBPJPYm#
|262
|EURAUDm#
|155
|GBPNZDm#
|179
|EURNZDm#
|116
|GBPCHFm#
|138
|EURCHFm#
|121
|NZDJPYm#
|159
|AUDJPYm#
|142
|EURJPYm#
|150
|GBPCADm#
|200
|CADJPYm#
|83
|NZDCADm#
|91
|NZDCHFm#
|80
|EURGBPm#
|143
|AUDCHFm#
|85
|AUDCADm#
|42
|USDCADm#
|136
|USDJPYm#
|149
|EURCADm#
|104
|EURUSDm#
|129
|CHFJPYm#
|61
|CADCHFm#
|44
|AUDUSDm#
|91
|USDCHFm#
|93
|AUDNZDm#
|37
|NZDUSDm#
|75
|GBPUSDm#
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUDm#
|39K
|GBPJPYm#
|63K
|EURAUDm#
|29K
|GBPNZDm#
|48K
|EURNZDm#
|30K
|GBPCHFm#
|18K
|EURCHFm#
|11K
|NZDJPYm#
|22K
|AUDJPYm#
|20K
|EURJPYm#
|32K
|GBPCADm#
|24K
|CADJPYm#
|15K
|NZDCADm#
|8.4K
|NZDCHFm#
|6.8K
|EURGBPm#
|8.5K
|AUDCHFm#
|7.1K
|AUDCADm#
|5K
|USDCADm#
|15K
|USDJPYm#
|34K
|EURCADm#
|12K
|EURUSDm#
|13K
|CHFJPYm#
|15K
|CADCHFm#
|3.5K
|AUDUSDm#
|7.6K
|USDCHFm#
|10K
|AUDNZDm#
|4K
|NZDUSDm#
|6.8K
|GBPUSDm#
|9.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
En iyi işlem: +42.77 EUR
En kötü işlem: -18 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 122
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +504.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.86 EUR
This is a long-term strategy.
Low risk with a leverage of 1:30.
Trading in one direction only following long
term forecasts.
No set SL, trades closed manually, if needed.
Buy/sell close to major support/resistance areas.
