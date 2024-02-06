SinyallerBölümler
Zoltan Budavari

Bruderx mt5

Zoltan Budavari
0 inceleme
Güvenilirlik
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 108%
XM.COM-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
495
Kârla kapanan işlemler:
457 (92.32%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (7.68%)
En iyi işlem:
42.77 EUR
En kötü işlem:
-17.58 EUR
Brüt kâr:
2 984.05 EUR (3 260 729 pips)
Brüt zarar:
-68.10 EUR (9 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (504.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
504.86 EUR (122)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
37 gün
Düzelme faktörü:
165.87
Alış işlemleri:
169 (34.14%)
Satış işlemleri:
326 (65.86%)
Kâr faktörü:
43.82
Beklenen getiri:
5.89 EUR
Ortalama kâr:
6.53 EUR
Ortalama zarar:
-1.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.86 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.58 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.42%
Yıllık tahmin:
17.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
17.58 EUR (0.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.47% (15.06 EUR)
Varlığa göre:
34.26% (1 126.15 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUDm# 28
GBPJPYm# 26
EURAUDm# 26
GBPNZDm# 25
EURNZDm# 25
GBPCHFm# 24
EURCHFm# 22
NZDJPYm# 21
AUDJPYm# 20
EURJPYm# 19
GBPCADm# 19
CADJPYm# 18
NZDCADm# 18
NZDCHFm# 17
EURGBPm# 16
AUDCHFm# 15
AUDCADm# 14
USDCADm# 13
USDJPYm# 11
EURCADm# 10
EURUSDm# 10
CHFJPYm# 9
CADCHFm# 9
AUDUSDm# 7
USDCHFm# 7
AUDNZDm# 6
NZDUSDm# 6
GBPUSDm# 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUDm# 185
GBPJPYm# 262
EURAUDm# 155
GBPNZDm# 179
EURNZDm# 116
GBPCHFm# 138
EURCHFm# 121
NZDJPYm# 159
AUDJPYm# 142
EURJPYm# 150
GBPCADm# 200
CADJPYm# 83
NZDCADm# 91
NZDCHFm# 80
EURGBPm# 143
AUDCHFm# 85
AUDCADm# 42
USDCADm# 136
USDJPYm# 149
EURCADm# 104
EURUSDm# 129
CHFJPYm# 61
CADCHFm# 44
AUDUSDm# 91
USDCHFm# 93
AUDNZDm# 37
NZDUSDm# 75
GBPUSDm# 82
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUDm# 39K
GBPJPYm# 63K
EURAUDm# 29K
GBPNZDm# 48K
EURNZDm# 30K
GBPCHFm# 18K
EURCHFm# 11K
NZDJPYm# 22K
AUDJPYm# 20K
EURJPYm# 32K
GBPCADm# 24K
CADJPYm# 15K
NZDCADm# 8.4K
NZDCHFm# 6.8K
EURGBPm# 8.5K
AUDCHFm# 7.1K
AUDCADm# 5K
USDCADm# 15K
USDJPYm# 34K
EURCADm# 12K
EURUSDm# 13K
CHFJPYm# 15K
CADCHFm# 3.5K
AUDUSDm# 7.6K
USDCHFm# 10K
AUDNZDm# 4K
NZDUSDm# 6.8K
GBPUSDm# 9.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.77 EUR
En kötü işlem: -18 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 122
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +504.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.86 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a long-term strategy.
Low risk with a leverage of 1:30.
Trading in one direction only following long
term forecasts.
No set SL, trades closed manually, if needed.
Buy/sell close to major support/resistance areas.


İnceleme yok
2025.05.01 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 12:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.18 17:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.22 18:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.11.22 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.21 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.14 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
