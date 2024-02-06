SignauxSections
Zoltan Budavari

Bruderx mt5

Zoltan Budavari
0 avis
Fiabilité
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 108%
XM.COM-MT5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
495
Bénéfice trades:
457 (92.32%)
Perte trades:
38 (7.68%)
Meilleure transaction:
42.77 EUR
Pire transaction:
-17.58 EUR
Bénéfice brut:
2 984.05 EUR (3 260 729 pips)
Perte brute:
-68.10 EUR (9 682 pips)
Gains consécutifs maximales:
122 (504.86 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
504.86 EUR (122)
Ratio de Sharpe:
0.79
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
53.54%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
37 jours
Facteur de récupération:
165.87
Longs trades:
169 (34.14%)
Courts trades:
326 (65.86%)
Facteur de profit:
43.82
Rendement attendu:
5.89 EUR
Bénéfice moyen:
6.53 EUR
Perte moyenne:
-1.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.86 EUR)
Perte consécutive maximale:
-17.58 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.60%
Prévision annuelle:
21.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
17.58 EUR (0.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.47% (15.06 EUR)
Par fonds propres:
34.26% (1 126.15 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUDm# 28
GBPJPYm# 26
EURAUDm# 26
GBPNZDm# 25
EURNZDm# 25
GBPCHFm# 24
EURCHFm# 22
NZDJPYm# 21
AUDJPYm# 20
EURJPYm# 19
GBPCADm# 19
CADJPYm# 18
NZDCADm# 18
NZDCHFm# 17
EURGBPm# 16
AUDCHFm# 15
AUDCADm# 14
USDCADm# 13
USDJPYm# 11
EURCADm# 10
EURUSDm# 10
CHFJPYm# 9
CADCHFm# 9
AUDUSDm# 7
USDCHFm# 7
AUDNZDm# 6
NZDUSDm# 6
GBPUSDm# 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUDm# 185
GBPJPYm# 262
EURAUDm# 155
GBPNZDm# 179
EURNZDm# 116
GBPCHFm# 138
EURCHFm# 121
NZDJPYm# 159
AUDJPYm# 142
EURJPYm# 150
GBPCADm# 200
CADJPYm# 83
NZDCADm# 91
NZDCHFm# 80
EURGBPm# 143
AUDCHFm# 85
AUDCADm# 42
USDCADm# 136
USDJPYm# 149
EURCADm# 104
EURUSDm# 129
CHFJPYm# 61
CADCHFm# 44
AUDUSDm# 91
USDCHFm# 93
AUDNZDm# 37
NZDUSDm# 75
GBPUSDm# 82
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUDm# 39K
GBPJPYm# 63K
EURAUDm# 29K
GBPNZDm# 48K
EURNZDm# 30K
GBPCHFm# 18K
EURCHFm# 11K
NZDJPYm# 22K
AUDJPYm# 20K
EURJPYm# 32K
GBPCADm# 24K
CADJPYm# 15K
NZDCADm# 8.4K
NZDCHFm# 6.8K
EURGBPm# 8.5K
AUDCHFm# 7.1K
AUDCADm# 5K
USDCADm# 15K
USDJPYm# 34K
EURCADm# 12K
EURUSDm# 13K
CHFJPYm# 15K
CADCHFm# 3.5K
AUDUSDm# 7.6K
USDCHFm# 10K
AUDNZDm# 4K
NZDUSDm# 6.8K
GBPUSDm# 9.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.77 EUR
Pire transaction: -18 EUR
Gains consécutifs maximales: 122
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +504.86 EUR
Perte consécutive maximale: -3.86 EUR

This is a long-term strategy.
Low risk with a leverage of 1:30.
Trading in one direction only following long
term forecasts.
No set SL, trades closed manually, if needed.
Buy/sell close to major support/resistance areas.


2025.05.01 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 12:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.18 17:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.22 18:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.11.22 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.21 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.14 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bruderx mt5
30 USD par mois
108%
0
0
USD
6K
EUR
86
0%
495
92%
100%
43.81
5.89
EUR
34%
1:30
Copier

