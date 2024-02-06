SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bruderx mt5
Zoltan Budavari

Bruderx mt5

Zoltan Budavari
0 recensioni
Affidabilità
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 108%
XM.COM-MT5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
495
Profit Trade:
457 (92.32%)
Loss Trade:
38 (7.68%)
Best Trade:
42.77 EUR
Worst Trade:
-17.58 EUR
Profitto lordo:
2 984.05 EUR (3 260 729 pips)
Perdita lorda:
-68.10 EUR (9 682 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (504.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
504.86 EUR (122)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.54%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
37 giorni
Fattore di recupero:
165.87
Long Trade:
169 (34.14%)
Short Trade:
326 (65.86%)
Fattore di profitto:
43.82
Profitto previsto:
5.89 EUR
Profitto medio:
6.53 EUR
Perdita media:
-1.79 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-3.86 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.58 EUR (1)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
21.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
17.58 EUR (0.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (15.06 EUR)
Per equità:
34.26% (1 126.15 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUDm# 28
GBPJPYm# 26
EURAUDm# 26
GBPNZDm# 25
EURNZDm# 25
GBPCHFm# 24
EURCHFm# 22
NZDJPYm# 21
AUDJPYm# 20
EURJPYm# 19
GBPCADm# 19
CADJPYm# 18
NZDCADm# 18
NZDCHFm# 17
EURGBPm# 16
AUDCHFm# 15
AUDCADm# 14
USDCADm# 13
USDJPYm# 11
EURCADm# 10
EURUSDm# 10
CHFJPYm# 9
CADCHFm# 9
AUDUSDm# 7
USDCHFm# 7
AUDNZDm# 6
NZDUSDm# 6
GBPUSDm# 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUDm# 185
GBPJPYm# 262
EURAUDm# 155
GBPNZDm# 179
EURNZDm# 116
GBPCHFm# 138
EURCHFm# 121
NZDJPYm# 159
AUDJPYm# 142
EURJPYm# 150
GBPCADm# 200
CADJPYm# 83
NZDCADm# 91
NZDCHFm# 80
EURGBPm# 143
AUDCHFm# 85
AUDCADm# 42
USDCADm# 136
USDJPYm# 149
EURCADm# 104
EURUSDm# 129
CHFJPYm# 61
CADCHFm# 44
AUDUSDm# 91
USDCHFm# 93
AUDNZDm# 37
NZDUSDm# 75
GBPUSDm# 82
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUDm# 39K
GBPJPYm# 63K
EURAUDm# 29K
GBPNZDm# 48K
EURNZDm# 30K
GBPCHFm# 18K
EURCHFm# 11K
NZDJPYm# 22K
AUDJPYm# 20K
EURJPYm# 32K
GBPCADm# 24K
CADJPYm# 15K
NZDCADm# 8.4K
NZDCHFm# 6.8K
EURGBPm# 8.5K
AUDCHFm# 7.1K
AUDCADm# 5K
USDCADm# 15K
USDJPYm# 34K
EURCADm# 12K
EURUSDm# 13K
CHFJPYm# 15K
CADCHFm# 3.5K
AUDUSDm# 7.6K
USDCHFm# 10K
AUDNZDm# 4K
NZDUSDm# 6.8K
GBPUSDm# 9.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.77 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 122
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +504.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.86 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a long-term strategy.
Low risk with a leverage of 1:30.
Trading in one direction only following long
term forecasts.
No set SL, trades closed manually, if needed.
Buy/sell close to major support/resistance areas.


Non ci sono recensioni
2025.05.01 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 12:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.18 17:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.22 18:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.11.22 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.21 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.14 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 09:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bruderx mt5
30USD al mese
108%
0
0
USD
6K
EUR
86
0%
495
92%
100%
43.81
5.89
EUR
34%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.