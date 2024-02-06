Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 9 ICMarkets-Live10 0.00 × 5 Activtrades-5 0.00 × 15 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live05 0.00 × 16 TitanFX-Demo01 0.00 × 7 AM-Live2 0.00 × 15 ICTrading-Live29 0.00 × 21 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 29 Pepperstone-Demo02 0.00 × 9 BCS-Real 0.00 × 9 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 FTMO-Server2 0.00 × 3 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 FTMO-Server3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 FXCC1-Live 0.00 × 19 ICMarkets-Live09 0.00 × 8 OANDA-v20 Live 0.00 × 11 ICMarkets-Live07 0.00 × 8 Exness-Real14 0.00 × 1 552 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya