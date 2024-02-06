- Büyüme
İşlemler:
5 169
Kârla kapanan işlemler:
3 379 (65.37%)
Zararla kapanan işlemler:
1 790 (34.63%)
En iyi işlem:
568.39 USD
En kötü işlem:
-513.32 USD
Brüt kâr:
16 346.13 USD (2 958 116 pips)
Brüt zarar:
-15 577.11 USD (3 482 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (46.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
574.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.71%
Maks. mevduat yükü:
128.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
2 543 (49.20%)
Satış işlemleri:
2 626 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
4.84 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-978.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-978.11 USD (26)
Aylık büyüme:
10.54%
Yıllık tahmin:
127.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
351.29 USD
Maksimum:
1 552.08 USD (54.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.14% (1 550.69 USD)
Varlığa göre:
59.33% (1 476.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1336
|EURUSD
|1155
|USDCAD
|804
|AUDCAD
|631
|NZDCAD
|501
|AUDNZD
|327
|EURCAD
|95
|GBPAUD
|94
|GBPUSD
|55
|EURGBP
|30
|AUDUSD
|27
|EURAUD
|25
|NZDUSD
|23
|USDCHF
|13
|GBPCAD
|10
|EURCHF
|9
|AUDCHF
|9
|BTCUSD
|8
|GBPCHF
|5
|ETHUSD
|5
|EURNZD
|5
|USDJPY
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-116
|EURUSD
|215
|USDCAD
|258
|AUDCAD
|304
|NZDCAD
|204
|AUDNZD
|107
|EURCAD
|166
|GBPAUD
|-52
|GBPUSD
|-236
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|17
|EURAUD
|-34
|NZDUSD
|30
|USDCHF
|15
|GBPCAD
|13
|EURCHF
|11
|AUDCHF
|16
|BTCUSD
|-219
|GBPCHF
|115
|ETHUSD
|-35
|EURNZD
|-25
|USDJPY
|10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-326K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|24K
|NZDCAD
|3.8K
|AUDNZD
|1.4K
|EURCAD
|12K
|GBPAUD
|-2.8K
|GBPUSD
|-14K
|EURGBP
|977
|AUDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-14K
|NZDUSD
|1.4K
|USDCHF
|-205
|GBPCAD
|1.2K
|EURCHF
|852
|AUDCHF
|1K
|BTCUSD
|-213K
|GBPCHF
|5K
|ETHUSD
|-17K
|EURNZD
|-2.2K
|USDJPY
|1.5K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 16
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Trend follower with a stochastic filter & News filter.
We trade AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD & USDCAD and EA avoids high impact news
Also multiply combine strategy on XAUUSD
Join our strategy on Exness : FX SAMURAI
https://social-trading.club/strategy/110117793
