Iskandar

FX SAMURAI

Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 55%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 169
Kârla kapanan işlemler:
3 379 (65.37%)
Zararla kapanan işlemler:
1 790 (34.63%)
En iyi işlem:
568.39 USD
En kötü işlem:
-513.32 USD
Brüt kâr:
16 346.13 USD (2 958 116 pips)
Brüt zarar:
-15 577.11 USD (3 482 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (46.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
574.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.71%
Maks. mevduat yükü:
128.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
2 543 (49.20%)
Satış işlemleri:
2 626 (50.80%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
4.84 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-978.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-978.11 USD (26)
Aylık büyüme:
10.54%
Yıllık tahmin:
127.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
351.29 USD
Maksimum:
1 552.08 USD (54.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.14% (1 550.69 USD)
Varlığa göre:
59.33% (1 476.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1336
EURUSD 1155
USDCAD 804
AUDCAD 631
NZDCAD 501
AUDNZD 327
EURCAD 95
GBPAUD 94
GBPUSD 55
EURGBP 30
AUDUSD 27
EURAUD 25
NZDUSD 23
USDCHF 13
GBPCAD 10
EURCHF 9
AUDCHF 9
BTCUSD 8
GBPCHF 5
ETHUSD 5
EURNZD 5
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -116
EURUSD 215
USDCAD 258
AUDCAD 304
NZDCAD 204
AUDNZD 107
EURCAD 166
GBPAUD -52
GBPUSD -236
EURGBP 3
AUDUSD 17
EURAUD -34
NZDUSD 30
USDCHF 15
GBPCAD 13
EURCHF 11
AUDCHF 16
BTCUSD -219
GBPCHF 115
ETHUSD -35
EURNZD -25
USDJPY 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -326K
EURUSD 10K
USDCAD 1K
AUDCAD 24K
NZDCAD 3.8K
AUDNZD 1.4K
EURCAD 12K
GBPAUD -2.8K
GBPUSD -14K
EURGBP 977
AUDUSD 1.1K
EURAUD -14K
NZDUSD 1.4K
USDCHF -205
GBPCAD 1.2K
EURCHF 852
AUDCHF 1K
BTCUSD -213K
GBPCHF 5K
ETHUSD -17K
EURNZD -2.2K
USDJPY 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +568.39 USD
En kötü işlem: -513 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +46.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -978.11 USD

Trend follower with a stochastic filter & News filter.
We trade AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD & USDCAD and EA avoids high impact news
Also multiply combine strategy on XAUUSD

Join our strategy on Exness : FX SAMURAI
https://social-trading.club/strategy/110117793

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX SAMURAI
Ayda 38 USD
55%
0
0
USD
1.5K
USD
83
99%
5 169
65%
100%
1.04
0.15
USD
59%
1:200
Kopyala

