SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FX SAMURAI
Iskandar

FX SAMURAI

Iskandar
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 38 USD par mois
croissance depuis 2024 55%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 164
Bénéfice trades:
3 375 (65.35%)
Perte trades:
1 789 (34.64%)
Meilleure transaction:
568.39 USD
Pire transaction:
-513.32 USD
Bénéfice brut:
16 337.16 USD (2 956 866 pips)
Perte brute:
-15 570.57 USD (3 482 162 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (46.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
574.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.71%
Charge de dépôt maximale:
128.51%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
134
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
2 539 (49.17%)
Courts trades:
2 625 (50.83%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
4.84 USD
Perte moyenne:
-8.70 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-978.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-978.11 USD (26)
Croissance mensuelle:
-15.62%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
351.29 USD
Maximal:
1 552.08 USD (54.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.14% (1 550.69 USD)
Par fonds propres:
59.33% (1 476.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1335
EURUSD 1155
USDCAD 804
AUDCAD 630
NZDCAD 501
AUDNZD 327
GBPAUD 94
EURCAD 94
GBPUSD 55
EURGBP 30
AUDUSD 26
EURAUD 25
NZDUSD 22
USDCHF 13
GBPCAD 10
EURCHF 9
AUDCHF 9
BTCUSD 8
GBPCHF 5
ETHUSD 5
EURNZD 5
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -118
EURUSD 215
USDCAD 258
AUDCAD 303
NZDCAD 204
AUDNZD 107
GBPAUD -52
EURCAD 165
GBPUSD -236
EURGBP 3
AUDUSD 13
EURAUD -34
NZDUSD 36
USDCHF 15
GBPCAD 13
EURCHF 11
AUDCHF 16
BTCUSD -219
GBPCHF 115
ETHUSD -35
EURNZD -25
USDJPY 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -327K
EURUSD 10K
USDCAD 1K
AUDCAD 24K
NZDCAD 3.8K
AUDNZD 1.4K
GBPAUD -2.8K
EURCAD 12K
GBPUSD -14K
EURGBP 977
AUDUSD 845
EURAUD -14K
NZDUSD 2K
USDCHF -205
GBPCAD 1.2K
EURCHF 852
AUDCHF 1K
BTCUSD -213K
GBPCHF 5K
ETHUSD -17K
EURNZD -2.2K
USDJPY 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +568.39 USD
Pire transaction: -513 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +46.29 USD
Perte consécutive maximale: -978.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 16
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 15
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
BCS-Real
0.00 × 9
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
Exness-Real14
0.00 × 1
552 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Trend follower with a stochastic filter & News filter.
We trade AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD & USDCAD and EA avoids high impact news
Also multiply combine strategy on XAUUSD

Join our strategy on Exness : FX SAMURAI
https://social-trading.club/strategy/110117793

Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 07:04
No swaps are charged
2025.05.09 07:04
No swaps are charged
2025.04.17 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 16:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 16:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 04:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 385 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 15:32
No swaps are charged on the signal account
2025.03.11 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 377 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FX SAMURAI
38 USD par mois
55%
0
0
USD
1.5K
USD
83
99%
5 164
65%
100%
1.04
0.15
USD
59%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.