Iskandar

FX SAMURAI

Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 38 USD al mese
crescita dal 2024 55%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 169
Profit Trade:
3 379 (65.37%)
Loss Trade:
1 790 (34.63%)
Best Trade:
568.39 USD
Worst Trade:
-513.32 USD
Profitto lordo:
16 346.13 USD (2 958 116 pips)
Perdita lorda:
-15 577.11 USD (3 482 815 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (46.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
574.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.71%
Massimo carico di deposito:
128.51%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
123
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
2 543 (49.20%)
Short Trade:
2 626 (50.80%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
4.84 USD
Perdita media:
-8.70 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-978.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-978.11 USD (26)
Crescita mensile:
12.23%
Previsione annuale:
151.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
351.29 USD
Massimale:
1 552.08 USD (54.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.14% (1 550.69 USD)
Per equità:
59.33% (1 476.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1336
EURUSD 1155
USDCAD 804
AUDCAD 631
NZDCAD 501
AUDNZD 327
EURCAD 95
GBPAUD 94
GBPUSD 55
EURGBP 30
AUDUSD 27
EURAUD 25
NZDUSD 23
USDCHF 13
GBPCAD 10
EURCHF 9
AUDCHF 9
BTCUSD 8
GBPCHF 5
ETHUSD 5
EURNZD 5
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -116
EURUSD 215
USDCAD 258
AUDCAD 304
NZDCAD 204
AUDNZD 107
EURCAD 166
GBPAUD -52
GBPUSD -236
EURGBP 3
AUDUSD 17
EURAUD -34
NZDUSD 30
USDCHF 15
GBPCAD 13
EURCHF 11
AUDCHF 16
BTCUSD -219
GBPCHF 115
ETHUSD -35
EURNZD -25
USDJPY 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -326K
EURUSD 10K
USDCAD 1K
AUDCAD 24K
NZDCAD 3.8K
AUDNZD 1.4K
EURCAD 12K
GBPAUD -2.8K
GBPUSD -14K
EURGBP 977
AUDUSD 1.1K
EURAUD -14K
NZDUSD 1.4K
USDCHF -205
GBPCAD 1.2K
EURCHF 852
AUDCHF 1K
BTCUSD -213K
GBPCHF 5K
ETHUSD -17K
EURNZD -2.2K
USDJPY 1.5K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +568.39 USD
Worst Trade: -513 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +46.29 USD
Massima perdita consecutiva: -978.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 16
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
AM-Live2
0.00 × 15
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
BCS-Real
0.00 × 9
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
Exness-Real14
0.00 × 1
552 più
Trend follower with a stochastic filter & News filter.
We trade AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD & USDCAD and EA avoids high impact news
Also multiply combine strategy on XAUUSD

Join our strategy on Exness : FX SAMURAI
https://social-trading.club/strategy/110117793

Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 07:04
No swaps are charged
2025.05.09 07:04
No swaps are charged
2025.04.17 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 16:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 16:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 04:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 385 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 15:32
No swaps are charged on the signal account
2025.03.11 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 377 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.