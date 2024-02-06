- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
521 (67.13%)
Zararla kapanan işlemler:
255 (32.86%)
En iyi işlem:
340.64 USD
En kötü işlem:
-71.76 USD
Brüt kâr:
6 561.52 USD (149 305 pips)
Brüt zarar:
-2 724.11 USD (89 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (51.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.78 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
96.78%
Maks. mevduat yükü:
8.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
16.53
Alış işlemleri:
377 (48.58%)
Satış işlemleri:
399 (51.42%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
4.95 USD
Ortalama kâr:
12.59 USD
Ortalama zarar:
-10.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-122.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-232.21 USD (4)
Aylık büyüme:
1.00%
Yıllık tahmin:
13.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
232.21 USD (1.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.95% (200.54 USD)
Varlığa göre:
27.85% (3 102.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|303
|NZDCAD
|288
|AUDNZD
|185
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.9K
|NZDCAD
|462
|AUDNZD
|432
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|37K
|NZDCAD
|15K
|AUDNZD
|8.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +340.64 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +51.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live31
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live20
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|1.51 × 130
|
Pepperstone-Edge11
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 71
|
Axi-US02-Live
|2.81 × 549
|
ICMarketsSC-Live12
|3.00 × 1
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|3.35 × 17
|
TradersGlobalGroup-Live
|3.65 × 63
|
ICMarketsSC-Live32
|3.67 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|5.00 × 22
|
XMTrading-Real 254
|6.14 × 160
|
FBS-Real-6
|8.00 × 1
|
Ava-Real 6
|10.58 × 7013
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 30
|
AdroFX-Live Server
|11.25 × 4
|
GlobalPrime-Live
|11.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
86
100%
776
67%
97%
2.40
4.95
USD
USD
28%
1:300