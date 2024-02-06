Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 2 Coinexx-Demo 0.00 × 1 EagleFX-Live 0.08 × 39 ICMarketsSC-Live31 0.08 × 25 ICMarketsSC-Live05 0.20 × 30 ICMarketsSC-Live20 0.44 × 16 ICMarketsSC-Live33 0.60 × 5 ICMarketsSC-Live26 1.51 × 130 Pepperstone-Edge11 2.13 × 8 ICMarketsSC-Live24 2.28 × 71 Axi-US02-Live 2.81 × 549 ICMarketsSC-Live12 3.00 × 1 CapitalIndexGlobal-Live 3.00 × 2 EightcapLtd-Real2 3.35 × 17 TradersGlobalGroup-Live 3.65 × 63 ICMarketsSC-Live32 3.67 × 3 Pepperstone-Edge02 5.00 × 22 XMTrading-Real 254 6.14 × 160 FBS-Real-6 8.00 × 1 Ava-Real 6 10.58 × 7013 VantageInternational-Demo 10.77 × 30 AdroFX-Live Server 11.25 × 4 GlobalPrime-Live 11.50 × 2 3 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya