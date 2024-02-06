SinyallerBölümler
Ka Ho Wong

Start20240201

Ka Ho Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 62%
ICMarketsSC-Live31
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
521 (67.13%)
Zararla kapanan işlemler:
255 (32.86%)
En iyi işlem:
340.64 USD
En kötü işlem:
-71.76 USD
Brüt kâr:
6 561.52 USD (149 305 pips)
Brüt zarar:
-2 724.11 USD (89 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (51.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.78 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
96.78%
Maks. mevduat yükü:
8.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
16.53
Alış işlemleri:
377 (48.58%)
Satış işlemleri:
399 (51.42%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
4.95 USD
Ortalama kâr:
12.59 USD
Ortalama zarar:
-10.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-122.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-232.21 USD (4)
Aylık büyüme:
1.00%
Yıllık tahmin:
13.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
232.21 USD (1.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.95% (200.54 USD)
Varlığa göre:
27.85% (3 102.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 303
NZDCAD 288
AUDNZD 185
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.9K
NZDCAD 462
AUDNZD 432
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
AUDNZD 8.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +340.64 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +51.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 30
ICMarketsSC-Live20
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.51 × 130
Pepperstone-Edge11
2.13 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 71
Axi-US02-Live
2.81 × 549
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
EightcapLtd-Real2
3.35 × 17
TradersGlobalGroup-Live
3.65 × 63
ICMarketsSC-Live32
3.67 × 3
Pepperstone-Edge02
5.00 × 22
XMTrading-Real 254
6.14 × 160
FBS-Real-6
8.00 × 1
Ava-Real 6
10.58 × 7013
VantageInternational-Demo
10.77 × 30
AdroFX-Live Server
11.25 × 4
GlobalPrime-Live
11.50 × 2
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.29 23:35
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.02.28 22:27
No swaps are charged
2025.02.28 22:27
No swaps are charged
2025.02.28 08:25
No swaps are charged on the signal account
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2024.08.13 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.16 06:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.03.14 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.12 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.