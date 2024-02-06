SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Start20240201
Ka Ho Wong

Start20240201

Ka Ho Wong
0 avis
Fiabilité
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 62%
ICMarketsSC-Live31
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
776
Bénéfice trades:
521 (67.13%)
Perte trades:
255 (32.86%)
Meilleure transaction:
340.64 USD
Pire transaction:
-71.76 USD
Bénéfice brut:
6 561.52 USD (149 305 pips)
Perte brute:
-2 724.11 USD (89 635 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (51.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
354.78 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
96.78%
Charge de dépôt maximale:
8.79%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
16.53
Longs trades:
377 (48.58%)
Courts trades:
399 (51.42%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
4.95 USD
Bénéfice moyen:
12.59 USD
Perte moyenne:
-10.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-122.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-232.21 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.04%
Prévision annuelle:
13.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
232.21 USD (1.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.95% (200.54 USD)
Par fonds propres:
27.85% (3 102.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 303
NZDCAD 288
AUDNZD 185
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.9K
NZDCAD 462
AUDNZD 432
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
AUDNZD 8.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +340.64 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +51.60 USD
Perte consécutive maximale: -122.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 30
ICMarketsSC-Live20
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.51 × 130
Pepperstone-Edge11
2.13 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 71
Axi-US02-Live
2.81 × 549
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
EightcapLtd-Real2
3.35 × 17
TradersGlobalGroup-Live
3.65 × 63
ICMarketsSC-Live32
3.67 × 3
Pepperstone-Edge02
5.00 × 22
XMTrading-Real 254
6.14 × 160
FBS-Real-6
8.00 × 1
Ava-Real 6
10.58 × 7013
VantageInternational-Demo
10.77 × 30
AdroFX-Live Server
11.25 × 4
GlobalPrime-Live
11.50 × 2
3 plus...
Aucun avis
2025.09.23 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.29 23:35
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.02.28 22:27
No swaps are charged
2025.02.28 22:27
No swaps are charged
2025.02.28 08:25
No swaps are charged on the signal account
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2024.08.13 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.16 06:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.03.14 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.12 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Start20240201
30 USD par mois
62%
0
0
USD
6.6K
USD
86
100%
776
67%
97%
2.40
4.95
USD
28%
1:300
Copier

