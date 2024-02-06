SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Start20240201
Ka Ho Wong

Start20240201

Ka Ho Wong
0 recensioni
Affidabilità
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 62%
ICMarketsSC-Live31
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
776
Profit Trade:
521 (67.13%)
Loss Trade:
255 (32.86%)
Best Trade:
340.64 USD
Worst Trade:
-71.76 USD
Profitto lordo:
6 561.52 USD (149 305 pips)
Perdita lorda:
-2 724.11 USD (89 635 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (51.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
96.78%
Massimo carico di deposito:
8.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
16.53
Long Trade:
377 (48.58%)
Short Trade:
399 (51.42%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
4.95 USD
Profitto medio:
12.59 USD
Perdita media:
-10.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-122.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-232.21 USD (4)
Crescita mensile:
1.04%
Previsione annuale:
13.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
232.21 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.95% (200.54 USD)
Per equità:
27.85% (3 102.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 303
NZDCAD 288
AUDNZD 185
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.9K
NZDCAD 462
AUDNZD 432
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 37K
NZDCAD 15K
AUDNZD 8.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +340.64 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +51.60 USD
Massima perdita consecutiva: -122.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 30
ICMarketsSC-Live20
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.51 × 130
Pepperstone-Edge11
2.13 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 71
Axi-US02-Live
2.81 × 549
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
EightcapLtd-Real2
3.35 × 17
TradersGlobalGroup-Live
3.65 × 63
ICMarketsSC-Live32
3.67 × 3
Pepperstone-Edge02
5.00 × 22
XMTrading-Real 254
6.14 × 160
FBS-Real-6
8.00 × 1
Ava-Real 6
10.58 × 7013
VantageInternational-Demo
10.77 × 30
AdroFX-Live Server
11.25 × 4
GlobalPrime-Live
11.50 × 2
3 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.30 21:41
No swaps are charged
2025.07.29 23:35
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.02.28 22:27
No swaps are charged
2025.02.28 22:27
No swaps are charged
2025.02.28 08:25
No swaps are charged on the signal account
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2024.08.13 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.16 06:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.03.14 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.12 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
