İşlemler:
2 251
Kârla kapanan işlemler:
1 746 (77.56%)
Zararla kapanan işlemler:
505 (22.43%)
En iyi işlem:
574.40 AUD
En kötü işlem:
-565.90 AUD
Brüt kâr:
25 993.43 AUD (408 545 pips)
Brüt zarar:
-10 367.23 AUD (202 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
129 (1 154.92 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 447.32 AUD (27)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
95.60%
Maks. mevduat yükü:
22.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
6.21
Alış işlemleri:
1 274 (56.60%)
Satış işlemleri:
977 (43.40%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
6.94 AUD
Ortalama kâr:
14.89 AUD
Ortalama zarar:
-20.53 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-2 304.02 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 304.02 AUD (50)
Aylık büyüme:
5.53%
Yıllık tahmin:
67.07%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
2 516.91 AUD (60.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.10% (2 516.91 AUD)
Varlığa göre:
58.06% (3 180.38 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|758
|NZDCAD
|539
|AUDNZD
|476
|EURGBP
|155
|GBPCAD
|133
|USDCHF
|119
|GBPUSD
|27
|USDCAD
|13
|EURUSD
|12
|EURCAD
|8
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|4
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|3K
|AUDNZD
|1.5K
|EURGBP
|1.5K
|GBPCAD
|536
|USDCHF
|-704
|GBPUSD
|194
|USDCAD
|32
|EURUSD
|40
|EURCAD
|62
|AUDUSD
|324
|EURAUD
|31
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|119K
|NZDCAD
|56K
|AUDNZD
|33K
|EURGBP
|14K
|GBPCAD
|2.6K
|USDCHF
|-37K
|GBPUSD
|11K
|USDCAD
|2K
|EURUSD
|2.2K
|EURCAD
|3.7K
|AUDUSD
|1.7K
|EURAUD
|707
|XAUUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +574.40 AUD
En kötü işlem: -566 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 50
Maksimum ardışık kâr: +1 154.92 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 304.02 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live17
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 2314
|
ICMarketsSC-Live25
|0.38 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.44 × 9
|
VTMarkets-Live 5
|0.50 × 2
|
LiteFinance-ECN.com
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.54 × 142
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 416
|
TitanFX-02
|0.56 × 27
|
ICMarketsSC-Live06
|0.60 × 20
|
FPMarkets-Live4
|0.67 × 3
|
EagleFX-Live
|0.68 × 25
|
ICMarketsSC-Live15
|0.81 × 26
|
ICMarketsSC-Live11
|0.82 × 49
|
ICMarketsSC-Live31
|0.91 × 450
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|1.06 × 984
|
ICMarketsSC-Live05
|1.07 × 1220
|
ICMarketsSC-Live20
|1.18 × 57
|
ICMarketsSC-Live16
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live10
|1.37 × 640
Medium Risk Strategy - Expect 100-150% p.a, Max Drawdown 80%
Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.
