Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN 0.07 × 14 ICMarkets-Live17 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live26 0.17 × 12 ICMarketsSC-Live23 0.33 × 3 FusionMarkets-Demo 0.37 × 2314 ICMarketsSC-Live25 0.38 × 26 ICMarkets-Live22 0.44 × 9 VTMarkets-Live 5 0.50 × 2 LiteFinance-ECN.com 0.50 × 8 ICMarketsSC-Live03 0.54 × 142 ICMarketsSC-Live09 0.55 × 416 TitanFX-02 0.56 × 27 ICMarketsSC-Live06 0.60 × 20 FPMarkets-Live4 0.67 × 3 EagleFX-Live 0.68 × 25 ICMarketsSC-Live15 0.81 × 26 ICMarketsSC-Live11 0.82 × 49 ICMarketsSC-Live31 0.91 × 450 TMGM.TradeMax-Live10 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 1.06 × 984 ICMarketsSC-Live05 1.07 × 1220 ICMarketsSC-Live20 1.18 × 57 ICMarketsSC-Live16 1.19 × 139 ICMarketsSC-Live10 1.37 × 640 57 daha fazla...