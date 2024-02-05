SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FW ICM MEDIUM RISK
Alexander Christopher Guenter Held

FW ICM MEDIUM RISK

Alexander Christopher Guenter Held
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 1 350%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 251
Kârla kapanan işlemler:
1 746 (77.56%)
Zararla kapanan işlemler:
505 (22.43%)
En iyi işlem:
574.40 AUD
En kötü işlem:
-565.90 AUD
Brüt kâr:
25 993.43 AUD (408 545 pips)
Brüt zarar:
-10 367.23 AUD (202 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
129 (1 154.92 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 447.32 AUD (27)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
95.60%
Maks. mevduat yükü:
22.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
6.21
Alış işlemleri:
1 274 (56.60%)
Satış işlemleri:
977 (43.40%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
6.94 AUD
Ortalama kâr:
14.89 AUD
Ortalama zarar:
-20.53 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-2 304.02 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 304.02 AUD (50)
Aylık büyüme:
5.53%
Yıllık tahmin:
67.07%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
2 516.91 AUD (60.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.10% (2 516.91 AUD)
Varlığa göre:
58.06% (3 180.38 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 758
NZDCAD 539
AUDNZD 476
EURGBP 155
GBPCAD 133
USDCHF 119
GBPUSD 27
USDCAD 13
EURUSD 12
EURCAD 8
AUDUSD 6
EURAUD 4
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5.5K
NZDCAD 3K
AUDNZD 1.5K
EURGBP 1.5K
GBPCAD 536
USDCHF -704
GBPUSD 194
USDCAD 32
EURUSD 40
EURCAD 62
AUDUSD 324
EURAUD 31
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 119K
NZDCAD 56K
AUDNZD 33K
EURGBP 14K
GBPCAD 2.6K
USDCHF -37K
GBPUSD 11K
USDCAD 2K
EURUSD 2.2K
EURCAD 3.7K
AUDUSD 1.7K
EURAUD 707
XAUUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +574.40 AUD
En kötü işlem: -566 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 50
Maksimum ardışık kâr: +1 154.92 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 304.02 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 14
ICMarkets-Live17
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.37 × 2314
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 26
ICMarkets-Live22
0.44 × 9
VTMarkets-Live 5
0.50 × 2
LiteFinance-ECN.com
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.54 × 142
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 416
TitanFX-02
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live06
0.60 × 20
FPMarkets-Live4
0.67 × 3
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live15
0.81 × 26
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live31
0.91 × 450
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.06 × 984
ICMarketsSC-Live05
1.07 × 1220
ICMarketsSC-Live20
1.18 × 57
ICMarketsSC-Live16
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live10
1.37 × 640
57 daha fazla...
Medium Risk Strategy - Expect 100-150% p.a, Max Drawdown 80%

Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.


İnceleme yok
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.10 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 22:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 01:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
