SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FW ICM MEDIUM RISK
Alexander Christopher Guenter Held

FW ICM MEDIUM RISK

Alexander Christopher Guenter Held
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 1 350%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 251
Profit Trade:
1 746 (77.56%)
Loss Trade:
505 (22.43%)
Best Trade:
574.40 AUD
Worst Trade:
-565.90 AUD
Profitto lordo:
25 993.43 AUD (408 545 pips)
Perdita lorda:
-10 367.23 AUD (202 013 pips)
Vincite massime consecutive:
129 (1 154.92 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 447.32 AUD (27)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
95.60%
Massimo carico di deposito:
22.24%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
6.21
Long Trade:
1 274 (56.60%)
Short Trade:
977 (43.40%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
6.94 AUD
Profitto medio:
14.89 AUD
Perdita media:
-20.53 AUD
Massime perdite consecutive:
50 (-2 304.02 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-2 304.02 AUD (50)
Crescita mensile:
5.53%
Previsione annuale:
67.07%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
2 516.91 AUD (60.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.10% (2 516.91 AUD)
Per equità:
58.06% (3 180.38 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 758
NZDCAD 539
AUDNZD 476
EURGBP 155
GBPCAD 133
USDCHF 119
GBPUSD 27
USDCAD 13
EURUSD 12
EURCAD 8
AUDUSD 6
EURAUD 4
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5.5K
NZDCAD 3K
AUDNZD 1.5K
EURGBP 1.5K
GBPCAD 536
USDCHF -704
GBPUSD 194
USDCAD 32
EURUSD 40
EURCAD 62
AUDUSD 324
EURAUD 31
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 119K
NZDCAD 56K
AUDNZD 33K
EURGBP 14K
GBPCAD 2.6K
USDCHF -37K
GBPUSD 11K
USDCAD 2K
EURUSD 2.2K
EURCAD 3.7K
AUDUSD 1.7K
EURAUD 707
XAUUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +574.40 AUD
Worst Trade: -566 AUD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 50
Massimo profitto consecutivo: +1 154.92 AUD
Massima perdita consecutiva: -2 304.02 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 14
ICMarkets-Live17
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.37 × 2314
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 26
ICMarkets-Live22
0.44 × 9
VTMarkets-Live 5
0.50 × 2
LiteFinance-ECN.com
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.54 × 142
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 416
TitanFX-02
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live06
0.60 × 20
FPMarkets-Live4
0.67 × 3
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live15
0.81 × 26
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live31
0.91 × 450
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.06 × 984
ICMarketsSC-Live05
1.07 × 1220
ICMarketsSC-Live20
1.18 × 57
ICMarketsSC-Live16
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live10
1.37 × 640
57 più
Medium Risk Strategy - Expect 100-150% p.a, Max Drawdown 80%

Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.10 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 22:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 01:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
