SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / X117 Taoist nature
Guan Xi Liang

X117 Taoist nature

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 165%
XMGlobal-MT5 2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 131
Kârla kapanan işlemler:
782 (69.14%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (30.86%)
En iyi işlem:
257.29 EUR
En kötü işlem:
-95.11 EUR
Brüt kâr:
6 742.47 EUR (472 380 pips)
Brüt zarar:
-4 697.68 EUR (323 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (457.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
494.21 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
15.48%
Maks. mevduat yükü:
35.62%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
724 (64.01%)
Satış işlemleri:
407 (35.99%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.81 EUR
Ortalama kâr:
8.62 EUR
Ortalama zarar:
-13.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-274.43 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-324.74 EUR (19)
Aylık büyüme:
-0.88%
Yıllık tahmin:
-10.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.35 EUR
Maksimum:
1 240.00 EUR (72.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.99% (1 240.00 EUR)
Varlığa göre:
16.75% (287.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 1129
USDCHF# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 2.3K
USDCHF# 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 149K
USDCHF# 134
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +257.29 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +457.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -274.43 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

道法自然
İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 05:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 05:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.24 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 22:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
X117 Taoist nature
Ayda 299 USD
165%
0
0
USD
2.6K
EUR
86
99%
1 131
69%
15%
1.43
1.81
EUR
51%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.