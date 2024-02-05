SegnaliSezioni
Guan Xi Liang

X117 Taoist nature

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
86 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 165%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 131
Profit Trade:
782 (69.14%)
Loss Trade:
349 (30.86%)
Best Trade:
257.29 EUR
Worst Trade:
-95.11 EUR
Profitto lordo:
6 742.47 EUR (472 380 pips)
Perdita lorda:
-4 697.68 EUR (323 700 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (457.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
494.21 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
15.48%
Massimo carico di deposito:
35.62%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
724 (64.01%)
Short Trade:
407 (35.99%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
1.81 EUR
Profitto medio:
8.62 EUR
Perdita media:
-13.46 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-274.43 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-324.74 EUR (19)
Crescita mensile:
-0.88%
Previsione annuale:
-10.73%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.35 EUR
Massimale:
1 240.00 EUR (72.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.99% (1 240.00 EUR)
Per equità:
16.75% (287.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 1129
USDCHF# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 2.3K
USDCHF# 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 149K
USDCHF# 134
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +257.29 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +457.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -274.43 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

道法自然
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 05:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 05:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.24 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 22:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
