Guan Xi Liang

X117 Taoist nature

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2024 165%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 131
Bénéfice trades:
782 (69.14%)
Perte trades:
349 (30.86%)
Meilleure transaction:
257.29 EUR
Pire transaction:
-95.11 EUR
Bénéfice brut:
6 742.47 EUR (472 380 pips)
Perte brute:
-4 697.68 EUR (323 700 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (457.31 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
494.21 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
15.48%
Charge de dépôt maximale:
35.62%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
724 (64.01%)
Courts trades:
407 (35.99%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
1.81 EUR
Bénéfice moyen:
8.62 EUR
Perte moyenne:
-13.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-274.43 EUR)
Perte consécutive maximale:
-324.74 EUR (19)
Croissance mensuelle:
-3.17%
Prévision annuelle:
-35.38%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.35 EUR
Maximal:
1 240.00 EUR (72.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.99% (1 240.00 EUR)
Par fonds propres:
16.75% (287.69 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 1129
USDCHF# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 2.3K
USDCHF# 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 149K
USDCHF# 134
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +257.29 EUR
Pire transaction: -95 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +457.31 EUR
Perte consécutive maximale: -274.43 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

道法自然
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 05:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 05:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.24 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 22:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
