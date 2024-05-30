- Büyüme
İşlemler:
914
Kârla kapanan işlemler:
660 (72.21%)
Zararla kapanan işlemler:
254 (27.79%)
En iyi işlem:
89.68 USD
En kötü işlem:
-73.36 USD
Brüt kâr:
5 160.84 USD (460 687 pips)
Brüt zarar:
-3 680.39 USD (249 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (487.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
487.16 USD (46)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
18.65%
Maks. mevduat yükü:
10.62%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
588 (64.33%)
Satış işlemleri:
326 (35.67%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
7.82 USD
Ortalama zarar:
-14.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-356.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-356.76 USD (10)
Aylık büyüme:
4.86%
Yıllık tahmin:
59.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
421.29 USD
Maksimum:
1 333.63 USD (45.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.64% (1 333.63 USD)
Varlığa göre:
10.56% (298.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|914
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.p
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.p
|211K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.68 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +487.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -356.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Nice shit trades today
fxtm broker cannot sync xauusd.p symbol