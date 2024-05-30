SinyallerBölümler
Profalgo Limited

The Gold Reaper Live default settings

Profalgo Limited
2 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 74%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
914
Kârla kapanan işlemler:
660 (72.21%)
Zararla kapanan işlemler:
254 (27.79%)
En iyi işlem:
89.68 USD
En kötü işlem:
-73.36 USD
Brüt kâr:
5 160.84 USD (460 687 pips)
Brüt zarar:
-3 680.39 USD (249 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (487.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
487.16 USD (46)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
18.65%
Maks. mevduat yükü:
10.62%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
588 (64.33%)
Satış işlemleri:
326 (35.67%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
7.82 USD
Ortalama zarar:
-14.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-356.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-356.76 USD (10)
Aylık büyüme:
4.86%
Yıllık tahmin:
59.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
421.29 USD
Maksimum:
1 333.63 USD (45.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.64% (1 333.63 USD)
Varlığa göre:
10.56% (298.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 914
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p 211K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.68 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +487.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -356.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Running Gold Reaper With default settings


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Ortalama derecelendirme:
kongking09 Claus
454
kongking09 Claus 2024.05.30 16:43 
 

Nice shit trades today

Goldfish
433
Goldfish 2024.04.30 09:26 
 

fxtm broker cannot sync xauusd.p symbol

2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 09:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 385 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 03:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.