Signaux / MetaTrader 5 / The Gold Reaper Live default settings
Profalgo Limited

The Gold Reaper Live default settings

Profalgo Limited
2 avis
Fiabilité
85 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2024 74%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
914
Bénéfice trades:
660 (72.21%)
Perte trades:
254 (27.79%)
Meilleure transaction:
89.68 USD
Pire transaction:
-73.36 USD
Bénéfice brut:
5 160.84 USD (460 687 pips)
Perte brute:
-3 680.39 USD (249 999 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (487.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
487.16 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
18.65%
Charge de dépôt maximale:
10.62%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
588 (64.33%)
Courts trades:
326 (35.67%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
1.62 USD
Bénéfice moyen:
7.82 USD
Perte moyenne:
-14.49 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-356.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-356.76 USD (10)
Croissance mensuelle:
4.90%
Prévision annuelle:
59.82%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
421.29 USD
Maximal:
1 333.63 USD (45.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.64% (1 333.63 USD)
Par fonds propres:
10.56% (298.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 914
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p 211K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.68 USD
Pire transaction: -73 USD
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +487.16 USD
Perte consécutive maximale: -356.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Running Gold Reaper With default settings


Note moyenne:
kongking09 Claus
454
kongking09 Claus 2024.05.30 16:43 
 

Nice shit trades today

Goldfish
433
Goldfish 2024.04.30 09:26 
 

fxtm broker cannot sync xauusd.p symbol

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The Gold Reaper Live default settings
75 USD par mois
74%
0
0
USD
3.5K
USD
85
99%
914
72%
19%
1.40
1.62
USD
46%
1:500
Copier

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.