Trade:
914
Profit Trade:
660 (72.21%)
Loss Trade:
254 (27.79%)
Best Trade:
89.68 USD
Worst Trade:
-73.36 USD
Profitto lordo:
5 160.84 USD (460 687 pips)
Perdita lorda:
-3 680.39 USD (249 999 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (487.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
487.16 USD (46)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
18.65%
Massimo carico di deposito:
10.62%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
588 (64.33%)
Short Trade:
326 (35.67%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
7.82 USD
Perdita media:
-14.49 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-356.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-356.76 USD (10)
Crescita mensile:
4.90%
Previsione annuale:
59.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
421.29 USD
Massimale:
1 333.63 USD (45.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.64% (1 333.63 USD)
Per equità:
10.56% (298.44 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Running Gold Reaper With default settings
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
Nice shit trades today
fxtm broker cannot sync xauusd.p symbol