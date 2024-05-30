SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Gold Reaper Live default settings
Profalgo Limited

The Gold Reaper Live default settings

Profalgo Limited
2 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2024 74%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
914
Profit Trade:
660 (72.21%)
Loss Trade:
254 (27.79%)
Best Trade:
89.68 USD
Worst Trade:
-73.36 USD
Profitto lordo:
5 160.84 USD (460 687 pips)
Perdita lorda:
-3 680.39 USD (249 999 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (487.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
487.16 USD (46)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
18.65%
Massimo carico di deposito:
10.62%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
588 (64.33%)
Short Trade:
326 (35.67%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
7.82 USD
Perdita media:
-14.49 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-356.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-356.76 USD (10)
Crescita mensile:
4.90%
Previsione annuale:
59.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
421.29 USD
Massimale:
1 333.63 USD (45.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.64% (1 333.63 USD)
Per equità:
10.56% (298.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 914
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p 211K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.68 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +487.16 USD
Massima perdita consecutiva: -356.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Running Gold Reaper With default settings


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Valutazione media:
kongking09 Claus
454
kongking09 Claus 2024.05.30 16:43 
 

Nice shit trades today

Goldfish
433
Goldfish 2024.04.30 09:26 
 

fxtm broker cannot sync xauusd.p symbol

2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 09:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 385 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 03:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
