İşlemler:
1 901
Kârla kapanan işlemler:
1 539 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
362 (19.04%)
En iyi işlem:
1 546.52 EUR
En kötü işlem:
-640.28 EUR
Brüt kâr:
29 177.79 EUR (829 354 pips)
Brüt zarar:
-9 684.73 EUR (233 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (1 027.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 891.57 EUR (21)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
89.28%
Maks. mevduat yükü:
78.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
25.78
Alış işlemleri:
781 (41.08%)
Satış işlemleri:
1 120 (58.92%)
Kâr faktörü:
3.01
Beklenen getiri:
10.25 EUR
Ortalama kâr:
18.96 EUR
Ortalama zarar:
-26.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-755.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-755.93 EUR (12)
Aylık büyüme:
6.33%
Yıllık tahmin:
76.75%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
756.22 EUR (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.59% (379.71 EUR)
Varlığa göre:
44.63% (3 831.32 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD-Z
|264
|EURGBP-Z
|221
|NZDCAD-Z
|172
|AUDCAD-Z
|165
|NZDCAD-ECN
|146
|AUDCAD-ECN
|143
|AUDNZD-Z
|142
|GBPUSD-Z
|140
|AUDNZD-ECN
|136
|GBPCAD-ECN
|86
|EURUSD-Z
|70
|EURGBP-ECN
|55
|USDCAD-Z
|44
|EURCAD-Z
|37
|GBPUSD-ECN
|32
|EURAUD-Z
|16
|USDCAD-ECN
|10
|EURCAD-ECN
|9
|XAUUSD-Z
|9
|EURUSD-ECN
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD-Z
|1.7K
|EURGBP-Z
|2K
|NZDCAD-Z
|867
|AUDCAD-Z
|1.1K
|NZDCAD-ECN
|942
|AUDCAD-ECN
|1.1K
|AUDNZD-Z
|740
|GBPUSD-Z
|3.1K
|AUDNZD-ECN
|414
|GBPCAD-ECN
|322
|EURUSD-Z
|1.2K
|EURGBP-ECN
|199
|USDCAD-Z
|701
|EURCAD-Z
|1.1K
|GBPUSD-ECN
|326
|EURAUD-Z
|3.6K
|USDCAD-ECN
|32
|EURCAD-ECN
|119
|XAUUSD-Z
|2.7K
|EURUSD-ECN
|38
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD-Z
|68K
|EURGBP-Z
|23K
|NZDCAD-Z
|13K
|AUDCAD-Z
|16K
|NZDCAD-ECN
|22K
|AUDCAD-ECN
|33K
|AUDNZD-Z
|-2.2K
|GBPUSD-Z
|23K
|AUDNZD-ECN
|15K
|GBPCAD-ECN
|4K
|EURUSD-Z
|18K
|EURGBP-ECN
|5K
|USDCAD-Z
|13K
|EURCAD-Z
|24K
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURAUD-Z
|42K
|USDCAD-ECN
|2K
|EURCAD-ECN
|5.1K
|XAUUSD-Z
|272K
|EURUSD-ECN
|1.4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 546.52 EUR
En kötü işlem: -640 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 027.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -755.93 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Low Risk Signal - Expect 50-100% p.a. - Max Drawdown 60%
Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
360%
1
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
114
94%
1 901
80%
89%
3.01
10.25
EUR
EUR
45%
1:500