Alexander Christopher Guenter Held

NEW MW ADMRIAL LOW RISK

Alexander Christopher Guenter Held
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 360%
AdmiralsGroup-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 901
Kârla kapanan işlemler:
1 539 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
362 (19.04%)
En iyi işlem:
1 546.52 EUR
En kötü işlem:
-640.28 EUR
Brüt kâr:
29 177.79 EUR (829 354 pips)
Brüt zarar:
-9 684.73 EUR (233 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (1 027.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 891.57 EUR (21)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
89.28%
Maks. mevduat yükü:
78.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
25.78
Alış işlemleri:
781 (41.08%)
Satış işlemleri:
1 120 (58.92%)
Kâr faktörü:
3.01
Beklenen getiri:
10.25 EUR
Ortalama kâr:
18.96 EUR
Ortalama zarar:
-26.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-755.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-755.93 EUR (12)
Aylık büyüme:
6.33%
Yıllık tahmin:
76.75%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
756.22 EUR (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.59% (379.71 EUR)
Varlığa göre:
44.63% (3 831.32 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD-Z 264
EURGBP-Z 221
NZDCAD-Z 172
AUDCAD-Z 165
NZDCAD-ECN 146
AUDCAD-ECN 143
AUDNZD-Z 142
GBPUSD-Z 140
AUDNZD-ECN 136
GBPCAD-ECN 86
EURUSD-Z 70
EURGBP-ECN 55
USDCAD-Z 44
EURCAD-Z 37
GBPUSD-ECN 32
EURAUD-Z 16
USDCAD-ECN 10
EURCAD-ECN 9
XAUUSD-Z 9
EURUSD-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD-Z 1.7K
EURGBP-Z 2K
NZDCAD-Z 867
AUDCAD-Z 1.1K
NZDCAD-ECN 942
AUDCAD-ECN 1.1K
AUDNZD-Z 740
GBPUSD-Z 3.1K
AUDNZD-ECN 414
GBPCAD-ECN 322
EURUSD-Z 1.2K
EURGBP-ECN 199
USDCAD-Z 701
EURCAD-Z 1.1K
GBPUSD-ECN 326
EURAUD-Z 3.6K
USDCAD-ECN 32
EURCAD-ECN 119
XAUUSD-Z 2.7K
EURUSD-ECN 38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD-Z 68K
EURGBP-Z 23K
NZDCAD-Z 13K
AUDCAD-Z 16K
NZDCAD-ECN 22K
AUDCAD-ECN 33K
AUDNZD-Z -2.2K
GBPUSD-Z 23K
AUDNZD-ECN 15K
GBPCAD-ECN 4K
EURUSD-Z 18K
EURGBP-ECN 5K
USDCAD-Z 13K
EURCAD-Z 24K
GBPUSD-ECN 12K
EURAUD-Z 42K
USDCAD-ECN 2K
EURCAD-ECN 5.1K
XAUUSD-Z 272K
EURUSD-ECN 1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 546.52 EUR
En kötü işlem: -640 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 027.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -755.93 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Low Risk Signal - Expect 50-100% p.a. - Max Drawdown 60%

Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.


2025.06.10 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.24 02:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 10:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.