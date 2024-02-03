- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 901
Profit Trade:
1 539 (80.95%)
Loss Trade:
362 (19.04%)
Best Trade:
1 546.52 EUR
Worst Trade:
-640.28 EUR
Profitto lordo:
29 177.79 EUR (829 354 pips)
Perdita lorda:
-9 684.73 EUR (233 305 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (1 027.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 891.57 EUR (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
89.28%
Massimo carico di deposito:
78.04%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
25.78
Long Trade:
781 (41.08%)
Short Trade:
1 120 (58.92%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
10.25 EUR
Profitto medio:
18.96 EUR
Perdita media:
-26.75 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-755.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-755.93 EUR (12)
Crescita mensile:
5.20%
Previsione annuale:
62.77%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
756.22 EUR (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.59% (379.71 EUR)
Per equità:
44.63% (3 831.32 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD-Z
|264
|EURGBP-Z
|221
|NZDCAD-Z
|172
|AUDCAD-Z
|165
|NZDCAD-ECN
|146
|AUDCAD-ECN
|143
|AUDNZD-Z
|142
|GBPUSD-Z
|140
|AUDNZD-ECN
|136
|GBPCAD-ECN
|86
|EURUSD-Z
|70
|EURGBP-ECN
|55
|USDCAD-Z
|44
|EURCAD-Z
|37
|GBPUSD-ECN
|32
|EURAUD-Z
|16
|USDCAD-ECN
|10
|EURCAD-ECN
|9
|XAUUSD-Z
|9
|EURUSD-ECN
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD-Z
|1.7K
|EURGBP-Z
|2K
|NZDCAD-Z
|867
|AUDCAD-Z
|1.1K
|NZDCAD-ECN
|942
|AUDCAD-ECN
|1.1K
|AUDNZD-Z
|740
|GBPUSD-Z
|3.1K
|AUDNZD-ECN
|414
|GBPCAD-ECN
|322
|EURUSD-Z
|1.2K
|EURGBP-ECN
|199
|USDCAD-Z
|701
|EURCAD-Z
|1.1K
|GBPUSD-ECN
|326
|EURAUD-Z
|3.6K
|USDCAD-ECN
|32
|EURCAD-ECN
|119
|XAUUSD-Z
|2.7K
|EURUSD-ECN
|38
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD-Z
|68K
|EURGBP-Z
|23K
|NZDCAD-Z
|13K
|AUDCAD-Z
|16K
|NZDCAD-ECN
|22K
|AUDCAD-ECN
|33K
|AUDNZD-Z
|-2.2K
|GBPUSD-Z
|23K
|AUDNZD-ECN
|15K
|GBPCAD-ECN
|4K
|EURUSD-Z
|18K
|EURGBP-ECN
|5K
|USDCAD-Z
|13K
|EURCAD-Z
|24K
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURAUD-Z
|42K
|USDCAD-ECN
|2K
|EURCAD-ECN
|5.1K
|XAUUSD-Z
|272K
|EURUSD-ECN
|1.4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 546.52 EUR
Worst Trade: -640 EUR
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 027.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -755.93 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Low Risk Signal - Expect 50-100% p.a. - Max Drawdown 60%
Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.
