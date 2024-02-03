SegnaliSezioni
Alexander Christopher Guenter Held

NEW MW ADMRIAL LOW RISK

Alexander Christopher Guenter Held
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 360%
AdmiralsGroup-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 901
Profit Trade:
1 539 (80.95%)
Loss Trade:
362 (19.04%)
Best Trade:
1 546.52 EUR
Worst Trade:
-640.28 EUR
Profitto lordo:
29 177.79 EUR (829 354 pips)
Perdita lorda:
-9 684.73 EUR (233 305 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (1 027.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 891.57 EUR (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
89.28%
Massimo carico di deposito:
78.04%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
25.78
Long Trade:
781 (41.08%)
Short Trade:
1 120 (58.92%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
10.25 EUR
Profitto medio:
18.96 EUR
Perdita media:
-26.75 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-755.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-755.93 EUR (12)
Crescita mensile:
5.20%
Previsione annuale:
62.77%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
756.22 EUR (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.59% (379.71 EUR)
Per equità:
44.63% (3 831.32 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD-Z 264
EURGBP-Z 221
NZDCAD-Z 172
AUDCAD-Z 165
NZDCAD-ECN 146
AUDCAD-ECN 143
AUDNZD-Z 142
GBPUSD-Z 140
AUDNZD-ECN 136
GBPCAD-ECN 86
EURUSD-Z 70
EURGBP-ECN 55
USDCAD-Z 44
EURCAD-Z 37
GBPUSD-ECN 32
EURAUD-Z 16
USDCAD-ECN 10
EURCAD-ECN 9
XAUUSD-Z 9
EURUSD-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD-Z 1.7K
EURGBP-Z 2K
NZDCAD-Z 867
AUDCAD-Z 1.1K
NZDCAD-ECN 942
AUDCAD-ECN 1.1K
AUDNZD-Z 740
GBPUSD-Z 3.1K
AUDNZD-ECN 414
GBPCAD-ECN 322
EURUSD-Z 1.2K
EURGBP-ECN 199
USDCAD-Z 701
EURCAD-Z 1.1K
GBPUSD-ECN 326
EURAUD-Z 3.6K
USDCAD-ECN 32
EURCAD-ECN 119
XAUUSD-Z 2.7K
EURUSD-ECN 38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD-Z 68K
EURGBP-Z 23K
NZDCAD-Z 13K
AUDCAD-Z 16K
NZDCAD-ECN 22K
AUDCAD-ECN 33K
AUDNZD-Z -2.2K
GBPUSD-Z 23K
AUDNZD-ECN 15K
GBPCAD-ECN 4K
EURUSD-Z 18K
EURGBP-ECN 5K
USDCAD-Z 13K
EURCAD-Z 24K
GBPUSD-ECN 12K
EURAUD-Z 42K
USDCAD-ECN 2K
EURCAD-ECN 5.1K
XAUUSD-Z 272K
EURUSD-ECN 1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 546.52 EUR
Worst Trade: -640 EUR
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 027.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -755.93 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Low Risk Signal - Expect 50-100% p.a. - Max Drawdown 60%

Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.


Non ci sono recensioni
2025.06.10 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.24 02:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 10:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
