Alexander Christopher Guenter Held

NEW MW ADMRIAL LOW RISK

Alexander Christopher Guenter Held
0 avis
Fiabilité
114 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 356%
AdmiralsGroup-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 883
Bénéfice trades:
1 524 (80.93%)
Perte trades:
359 (19.07%)
Meilleure transaction:
1 546.52 EUR
Pire transaction:
-640.28 EUR
Bénéfice brut:
28 949.12 EUR (825 853 pips)
Perte brute:
-9 649.77 EUR (232 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (1 027.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 891.57 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
89.28%
Charge de dépôt maximale:
78.04%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
25.52
Longs trades:
772 (41.00%)
Courts trades:
1 111 (59.00%)
Facteur de profit:
3.00
Rendement attendu:
10.25 EUR
Bénéfice moyen:
19.00 EUR
Perte moyenne:
-26.88 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-755.93 EUR)
Perte consécutive maximale:
-755.93 EUR (12)
Croissance mensuelle:
4.32%
Prévision annuelle:
53.95%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
756.22 EUR (3.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.59% (379.71 EUR)
Par fonds propres:
44.63% (3 831.32 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD-Z 264
EURGBP-Z 212
NZDCAD-Z 172
AUDCAD-Z 165
NZDCAD-ECN 146
AUDCAD-ECN 143
AUDNZD-Z 142
AUDNZD-ECN 136
GBPUSD-Z 134
GBPCAD-ECN 86
EURUSD-Z 67
EURGBP-ECN 55
USDCAD-Z 44
EURCAD-Z 37
GBPUSD-ECN 32
EURAUD-Z 16
USDCAD-ECN 10
EURCAD-ECN 9
XAUUSD-Z 9
EURUSD-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD-Z 1.7K
EURGBP-Z 1.9K
NZDCAD-Z 867
AUDCAD-Z 1.1K
NZDCAD-ECN 942
AUDCAD-ECN 1.1K
AUDNZD-Z 740
AUDNZD-ECN 414
GBPUSD-Z 2.9K
GBPCAD-ECN 322
EURUSD-Z 1.2K
EURGBP-ECN 199
USDCAD-Z 701
EURCAD-Z 1.1K
GBPUSD-ECN 326
EURAUD-Z 3.6K
USDCAD-ECN 32
EURCAD-ECN 119
XAUUSD-Z 2.7K
EURUSD-ECN 38
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD-Z 68K
EURGBP-Z 23K
NZDCAD-Z 13K
AUDCAD-Z 16K
NZDCAD-ECN 22K
AUDCAD-ECN 33K
AUDNZD-Z -2.2K
AUDNZD-ECN 15K
GBPUSD-Z 21K
GBPCAD-ECN 4K
EURUSD-Z 18K
EURGBP-ECN 5K
USDCAD-Z 13K
EURCAD-Z 24K
GBPUSD-ECN 12K
EURAUD-Z 42K
USDCAD-ECN 2K
EURCAD-ECN 5.1K
XAUUSD-Z 272K
EURUSD-ECN 1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 546.52 EUR
Pire transaction: -640 EUR
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 027.33 EUR
Perte consécutive maximale: -755.93 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Low Risk Signal - Expect 50-100% p.a. - Max Drawdown 60%

Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.


Aucun avis
2025.06.10 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.24 02:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 10:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
