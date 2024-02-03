- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 883
Bénéfice trades:
1 524 (80.93%)
Perte trades:
359 (19.07%)
Meilleure transaction:
1 546.52 EUR
Pire transaction:
-640.28 EUR
Bénéfice brut:
28 949.12 EUR (825 853 pips)
Perte brute:
-9 649.77 EUR (232 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (1 027.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 891.57 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
89.28%
Charge de dépôt maximale:
78.04%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
25.52
Longs trades:
772 (41.00%)
Courts trades:
1 111 (59.00%)
Facteur de profit:
3.00
Rendement attendu:
10.25 EUR
Bénéfice moyen:
19.00 EUR
Perte moyenne:
-26.88 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-755.93 EUR)
Perte consécutive maximale:
-755.93 EUR (12)
Croissance mensuelle:
4.32%
Prévision annuelle:
53.95%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
756.22 EUR (3.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.59% (379.71 EUR)
Par fonds propres:
44.63% (3 831.32 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPCAD-Z
|264
|EURGBP-Z
|212
|NZDCAD-Z
|172
|AUDCAD-Z
|165
|NZDCAD-ECN
|146
|AUDCAD-ECN
|143
|AUDNZD-Z
|142
|AUDNZD-ECN
|136
|GBPUSD-Z
|134
|GBPCAD-ECN
|86
|EURUSD-Z
|67
|EURGBP-ECN
|55
|USDCAD-Z
|44
|EURCAD-Z
|37
|GBPUSD-ECN
|32
|EURAUD-Z
|16
|USDCAD-ECN
|10
|EURCAD-ECN
|9
|XAUUSD-Z
|9
|EURUSD-ECN
|4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPCAD-Z
|1.7K
|EURGBP-Z
|1.9K
|NZDCAD-Z
|867
|AUDCAD-Z
|1.1K
|NZDCAD-ECN
|942
|AUDCAD-ECN
|1.1K
|AUDNZD-Z
|740
|AUDNZD-ECN
|414
|GBPUSD-Z
|2.9K
|GBPCAD-ECN
|322
|EURUSD-Z
|1.2K
|EURGBP-ECN
|199
|USDCAD-Z
|701
|EURCAD-Z
|1.1K
|GBPUSD-ECN
|326
|EURAUD-Z
|3.6K
|USDCAD-ECN
|32
|EURCAD-ECN
|119
|XAUUSD-Z
|2.7K
|EURUSD-ECN
|38
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPCAD-Z
|68K
|EURGBP-Z
|23K
|NZDCAD-Z
|13K
|AUDCAD-Z
|16K
|NZDCAD-ECN
|22K
|AUDCAD-ECN
|33K
|AUDNZD-Z
|-2.2K
|AUDNZD-ECN
|15K
|GBPUSD-Z
|21K
|GBPCAD-ECN
|4K
|EURUSD-Z
|18K
|EURGBP-ECN
|5K
|USDCAD-Z
|13K
|EURCAD-Z
|24K
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURAUD-Z
|42K
|USDCAD-ECN
|2K
|EURCAD-ECN
|5.1K
|XAUUSD-Z
|272K
|EURUSD-ECN
|1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 546.52 EUR
Pire transaction: -640 EUR
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 027.33 EUR
Perte consécutive maximale: -755.93 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Low Risk Signal - Expect 50-100% p.a. - Max Drawdown 60%
Algorithmic trading >90% – I will intervene manually if necessary and monitor closely – if required, I will hedge 100%.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
356%
1
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
114
94%
1 883
80%
89%
2.99
10.25
EUR
EUR
45%
1:500