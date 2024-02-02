SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FurkoSig
Slavomir Furiak

FurkoSig

Slavomir Furiak
0 inceleme
251 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 -64%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 531
Kârla kapanan işlemler:
3 590 (79.23%)
Zararla kapanan işlemler:
941 (20.77%)
En iyi işlem:
89.21 EUR
En kötü işlem:
-589.75 EUR
Brüt kâr:
11 615.89 EUR (863 435 pips)
Brüt zarar:
-12 562.65 EUR (410 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
170 (1 223.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 223.86 EUR (170)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
84.99%
Maks. mevduat yükü:
121.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
2 355 (51.98%)
Satış işlemleri:
2 176 (48.02%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.21 EUR
Ortalama kâr:
3.24 EUR
Ortalama zarar:
-13.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-28.36 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 629.00 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.41%
Yıllık tahmin:
42.44%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 789.00 EUR
Maksimum:
2 127.81 EUR (484.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.06% (1 525.25 EUR)
Varlığa göre:
39.13% (1 655.33 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1058
GBPUSD 735
EURGBP 473
USDJPY 400
USDCAD 384
AUDUSD 382
USDCHF 232
NZDUSD 198
GBPJPY 139
EURAUD 136
AUDCAD 116
EURJPY 99
EURCHF 93
AUDJPY 39
CADJPY 16
NZDJPY 10
EURCAD 4
CHFJPY 2
AUDNZD 2
NZDCAD 1
GBPCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 959
GBPUSD 285
EURGBP 441
USDJPY -377
USDCAD -392
AUDUSD 240
USDCHF -557
NZDUSD -460
GBPJPY -94
EURAUD -53
AUDCAD -14
EURJPY 236
EURCHF -191
AUDJPY 82
CADJPY -526
NZDJPY -499
EURCAD -14
CHFJPY -4
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPCHF 3
CADCHF -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 15K
GBPUSD 4.4K
EURGBP 5.5K
USDJPY -13K
USDCAD -6.3K
AUDUSD 10K
USDCHF -16K
NZDUSD -2.9K
GBPJPY -3.3K
EURAUD 2.6K
AUDCAD 285
EURJPY 760
EURCHF -5K
AUDJPY 933
CADJPY -4.2K
NZDJPY -4.3K
EURCAD -538
CHFJPY -433
AUDNZD 37
NZDCAD 241
GBPCHF 255
CADCHF -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.21 EUR
En kötü işlem: -590 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 170
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 223.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -28.36 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 02:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.22 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 04:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 01:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 21:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.03.21 12:55
No swaps are charged
2024.03.21 12:55
No swaps are charged
2024.03.14 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.14 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.12 10:10
No swaps are charged on the signal account
2024.02.27 15:55
No swaps are charged
2024.02.27 15:55
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FurkoSig
Ayda 30 USD
-64%
0
0
USD
2.6K
EUR
251
61%
4 531
79%
85%
0.92
-0.21
EUR
84%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.