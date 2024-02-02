SignauxSections
Slavomir Furiak

FurkoSig

Slavomir Furiak
0 avis
250 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 -64%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 527
Bénéfice trades:
3 586 (79.21%)
Perte trades:
941 (20.79%)
Meilleure transaction:
89.21 EUR
Pire transaction:
-589.75 EUR
Bénéfice brut:
11 601.23 EUR (862 569 pips)
Perte brute:
-12 561.80 EUR (410 959 pips)
Gains consécutifs maximales:
170 (1 223.86 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 223.86 EUR (170)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
84.99%
Charge de dépôt maximale:
121.38%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
2 351 (51.93%)
Courts trades:
2 176 (48.07%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.21 EUR
Bénéfice moyen:
3.24 EUR
Perte moyenne:
-13.35 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-28.36 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 629.00 EUR (4)
Croissance mensuelle:
4.20%
Prévision annuelle:
51.00%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 789.00 EUR
Maximal:
2 127.81 EUR (484.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.06% (1 525.25 EUR)
Par fonds propres:
39.13% (1 655.33 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1057
GBPUSD 734
EURGBP 473
USDJPY 400
USDCAD 384
AUDUSD 382
USDCHF 232
NZDUSD 198
GBPJPY 138
EURAUD 136
AUDCAD 115
EURJPY 99
EURCHF 93
AUDJPY 39
CADJPY 16
NZDJPY 10
EURCAD 4
CHFJPY 2
AUDNZD 2
NZDCAD 1
GBPCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 953
GBPUSD 279
EURGBP 441
USDJPY -377
USDCAD -392
AUDUSD 240
USDCHF -557
NZDUSD -460
GBPJPY -98
EURAUD -53
AUDCAD -14
EURJPY 236
EURCHF -191
AUDJPY 82
CADJPY -526
NZDJPY -499
EURCAD -14
CHFJPY -4
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPCHF 3
CADCHF -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 15K
GBPUSD 4.1K
EURGBP 5.5K
USDJPY -13K
USDCAD -6.3K
AUDUSD 10K
USDCHF -16K
NZDUSD -2.9K
GBPJPY -3.5K
EURAUD 2.6K
AUDCAD 252
EURJPY 760
EURCHF -5K
AUDJPY 933
CADJPY -4.2K
NZDJPY -4.3K
EURCAD -538
CHFJPY -433
AUDNZD 37
NZDCAD 241
GBPCHF 255
CADCHF -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.21 EUR
Pire transaction: -590 EUR
Gains consécutifs maximales: 170
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 223.86 EUR
Perte consécutive maximale: -28.36 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Aucun avis
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 02:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.22 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 04:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 01:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 21:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.03.21 12:55
No swaps are charged
2024.03.21 12:55
No swaps are charged
2024.03.14 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.14 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.12 10:10
No swaps are charged on the signal account
2024.02.27 15:55
No swaps are charged
2024.02.27 15:55
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FurkoSig
30 USD par mois
-64%
0
0
USD
2.6K
EUR
250
62%
4 527
79%
85%
0.92
-0.21
EUR
84%
1:30
Copier

