Trade:
4 531
Profit Trade:
3 590 (79.23%)
Loss Trade:
941 (20.77%)
Best Trade:
89.21 EUR
Worst Trade:
-589.75 EUR
Profitto lordo:
11 615.89 EUR (863 435 pips)
Perdita lorda:
-12 562.65 EUR (410 959 pips)
Vincite massime consecutive:
170 (1 223.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 223.86 EUR (170)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
84.99%
Massimo carico di deposito:
121.38%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
2 355 (51.98%)
Short Trade:
2 176 (48.02%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.21 EUR
Profitto medio:
3.24 EUR
Perdita media:
-13.35 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-28.36 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 629.00 EUR (4)
Crescita mensile:
3.84%
Previsione annuale:
46.61%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 789.00 EUR
Massimale:
2 127.81 EUR (484.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.06% (1 525.25 EUR)
Per equità:
39.13% (1 655.33 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1058
|GBPUSD
|735
|EURGBP
|473
|USDJPY
|400
|USDCAD
|384
|AUDUSD
|382
|USDCHF
|232
|NZDUSD
|198
|GBPJPY
|139
|EURAUD
|136
|AUDCAD
|116
|EURJPY
|99
|EURCHF
|93
|AUDJPY
|39
|CADJPY
|16
|NZDJPY
|10
|EURCAD
|4
|CHFJPY
|2
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|959
|GBPUSD
|285
|EURGBP
|441
|USDJPY
|-377
|USDCAD
|-392
|AUDUSD
|240
|USDCHF
|-557
|NZDUSD
|-460
|GBPJPY
|-94
|EURAUD
|-53
|AUDCAD
|-14
|EURJPY
|236
|EURCHF
|-191
|AUDJPY
|82
|CADJPY
|-526
|NZDJPY
|-499
|EURCAD
|-14
|CHFJPY
|-4
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|3
|CADCHF
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|4.4K
|EURGBP
|5.5K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-6.3K
|AUDUSD
|10K
|USDCHF
|-16K
|NZDUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|-3.3K
|EURAUD
|2.6K
|AUDCAD
|285
|EURJPY
|760
|EURCHF
|-5K
|AUDJPY
|933
|CADJPY
|-4.2K
|NZDJPY
|-4.3K
|EURCAD
|-538
|CHFJPY
|-433
|AUDNZD
|37
|NZDCAD
|241
|GBPCHF
|255
|CADCHF
|-51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +89.21 EUR
Worst Trade: -590 EUR
Vincite massime consecutive: 170
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 223.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.36 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|0.42 × 97
|
AdmiralsGroup-Live
|2.70 × 217
