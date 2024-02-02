SegnaliSezioni
Slavomir Furiak

FurkoSig

Slavomir Furiak
0 recensioni
251 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 -64%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 531
Profit Trade:
3 590 (79.23%)
Loss Trade:
941 (20.77%)
Best Trade:
89.21 EUR
Worst Trade:
-589.75 EUR
Profitto lordo:
11 615.89 EUR (863 435 pips)
Perdita lorda:
-12 562.65 EUR (410 959 pips)
Vincite massime consecutive:
170 (1 223.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 223.86 EUR (170)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
84.99%
Massimo carico di deposito:
121.38%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
2 355 (51.98%)
Short Trade:
2 176 (48.02%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.21 EUR
Profitto medio:
3.24 EUR
Perdita media:
-13.35 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-28.36 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 629.00 EUR (4)
Crescita mensile:
3.84%
Previsione annuale:
46.61%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 789.00 EUR
Massimale:
2 127.81 EUR (484.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.06% (1 525.25 EUR)
Per equità:
39.13% (1 655.33 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1058
GBPUSD 735
EURGBP 473
USDJPY 400
USDCAD 384
AUDUSD 382
USDCHF 232
NZDUSD 198
GBPJPY 139
EURAUD 136
AUDCAD 116
EURJPY 99
EURCHF 93
AUDJPY 39
CADJPY 16
NZDJPY 10
EURCAD 4
CHFJPY 2
AUDNZD 2
NZDCAD 1
GBPCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 959
GBPUSD 285
EURGBP 441
USDJPY -377
USDCAD -392
AUDUSD 240
USDCHF -557
NZDUSD -460
GBPJPY -94
EURAUD -53
AUDCAD -14
EURJPY 236
EURCHF -191
AUDJPY 82
CADJPY -526
NZDJPY -499
EURCAD -14
CHFJPY -4
AUDNZD 3
NZDCAD 2
GBPCHF 3
CADCHF -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 15K
GBPUSD 4.4K
EURGBP 5.5K
USDJPY -13K
USDCAD -6.3K
AUDUSD 10K
USDCHF -16K
NZDUSD -2.9K
GBPJPY -3.3K
EURAUD 2.6K
AUDCAD 285
EURJPY 760
EURCHF -5K
AUDJPY 933
CADJPY -4.2K
NZDJPY -4.3K
EURCAD -538
CHFJPY -433
AUDNZD 37
NZDCAD 241
GBPCHF 255
CADCHF -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.21 EUR
Worst Trade: -590 EUR
Vincite massime consecutive: 170
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 223.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.36 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
