Duc Anh Le

BlueAlgo Cosmic 1 I Sonic and Onyx

Duc Anh Le
0 inceleme
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -48%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 409
Kârla kapanan işlemler:
9 017 (62.57%)
Zararla kapanan işlemler:
5 392 (37.42%)
En iyi işlem:
444.10 USD
En kötü işlem:
-702.50 USD
Brüt kâr:
52 079.31 USD (23 161 493 pips)
Brüt zarar:
-54 938.01 USD (25 376 102 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (97.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
485.43 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.89%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
7 513 (52.14%)
Satış işlemleri:
6 896 (47.86%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
5.78 USD
Ortalama zarar:
-10.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-6.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-993.27 USD (6)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
32.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 387.76 USD
Maksimum:
4 239.18 USD (62.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.04% (4 239.18 USD)
Varlığa göre:
39.05% (1 647.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10397
EURUSD 3080
GBPJPY 621
GBPUSD 311
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.7K
EURUSD 91
GBPJPY -321
GBPUSD 29
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.2M
EURUSD 48K
GBPJPY -52K
GBPUSD -1.3K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +444.10 USD
En kötü işlem: -703 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +97.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MYFX-US07-Live
0.00 × 55
FxBrew-Live
0.00 × 2
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.00 × 111
GMI-Live11
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 369
LCG-Live1
0.00 × 5
IronFXBM-Real4
0.00 × 15
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
FPMarkets-Live3
0.00 × 13
MaxiServices-Real
0.00 × 270
CharterprimeAU-Live
0.00 × 17
Varchev-Real
0.00 × 164
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
VanfInternational-Primary
0.00 × 2
LandFX-Live2
0.00 × 56
TriumphFX-live
0.00 × 17
PFD-Real
0.00 × 2
360Capital-Real
0.00 × 7
TradeXPrime-Live 2
0.00 × 48
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
SVSMarkets-Live
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 59
This portfolio signal contain trades from Blue Algos EAs
 - Sonic: XAUUSD,EURUSD(Grid and No-Grid sets) 

 - Onyx: EURUSD, GBPUSD, GPBJPY (Grid set)

İnceleme yok
2025.09.28 02:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 02:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 05:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 00:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 13:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 00:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.20 23:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BlueAlgo Cosmic 1 I Sonic and Onyx
Ayda 30 USD
-48%
0
0
USD
3.1K
USD
103
99%
14 409
62%
100%
0.94
-0.20
USD
62%
1:500
Kopyala

