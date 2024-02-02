- Büyüme
İşlemler:
14 409
Kârla kapanan işlemler:
9 017 (62.57%)
Zararla kapanan işlemler:
5 392 (37.42%)
En iyi işlem:
444.10 USD
En kötü işlem:
-702.50 USD
Brüt kâr:
52 079.31 USD (23 161 493 pips)
Brüt zarar:
-54 938.01 USD (25 376 102 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (97.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
485.43 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.89%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
7 513 (52.14%)
Satış işlemleri:
6 896 (47.86%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
5.78 USD
Ortalama zarar:
-10.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-6.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-993.27 USD (6)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
32.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 387.76 USD
Maksimum:
4 239.18 USD (62.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.04% (4 239.18 USD)
Varlığa göre:
39.05% (1 647.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10397
|EURUSD
|3080
|GBPJPY
|621
|GBPUSD
|311
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2.7K
|EURUSD
|91
|GBPJPY
|-321
|GBPUSD
|29
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.2M
|EURUSD
|48K
|GBPJPY
|-52K
|GBPUSD
|-1.3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +444.10 USD
En kötü işlem: -703 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +97.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 55
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 111
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 369
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 13
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 270
|
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 17
|
Varchev-Real
|0.00 × 164
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 2
|
LandFX-Live2
|0.00 × 56
|
TriumphFX-live
|0.00 × 17
|
PFD-Real
|0.00 × 2
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
TradeXPrime-Live 2
|0.00 × 48
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 59
This portfolio signal contain trades from Blue Algos EAs
- Sonic: XAUUSD,EURUSD(Grid and No-Grid sets)
- Onyx: EURUSD, GBPUSD, GPBJPY (Grid set)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-48%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
103
99%
14 409
62%
100%
0.94
-0.20
USD
USD
62%
1:500