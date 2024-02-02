SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BlueAlgo Cosmic 1 I Sonic and Onyx
Duc Anh Le

BlueAlgo Cosmic 1 I Sonic and Onyx

Duc Anh Le
0 avis
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -48%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 409
Bénéfice trades:
9 017 (62.57%)
Perte trades:
5 392 (37.42%)
Meilleure transaction:
444.10 USD
Pire transaction:
-702.50 USD
Bénéfice brut:
52 079.31 USD (23 161 493 pips)
Perte brute:
-54 938.01 USD (25 376 102 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (97.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
485.43 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
31.89%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
7 513 (52.14%)
Courts trades:
6 896 (47.86%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.20 USD
Bénéfice moyen:
5.78 USD
Perte moyenne:
-10.19 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-6.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-993.27 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.70%
Prévision annuelle:
32.80%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 387.76 USD
Maximal:
4 239.18 USD (62.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.04% (4 239.18 USD)
Par fonds propres:
39.05% (1 647.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 10397
EURUSD 3080
GBPJPY 621
GBPUSD 311
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.7K
EURUSD 91
GBPJPY -321
GBPUSD 29
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.2M
EURUSD 48K
GBPJPY -52K
GBPUSD -1.3K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +444.10 USD
Pire transaction: -703 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +97.92 USD
Perte consécutive maximale: -6.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This portfolio signal contain trades from Blue Algos EAs
 - Sonic: XAUUSD,EURUSD(Grid and No-Grid sets) 

 - Onyx: EURUSD, GBPUSD, GPBJPY (Grid set)

Aucun avis
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.