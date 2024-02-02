SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BlueAlgo Cosmic 1 I Sonic and Onyx
Duc Anh Le

BlueAlgo Cosmic 1 I Sonic and Onyx

Duc Anh Le
0 recensioni
103 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -48%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14 409
Profit Trade:
9 017 (62.57%)
Loss Trade:
5 392 (37.42%)
Best Trade:
444.10 USD
Worst Trade:
-702.50 USD
Profitto lordo:
52 079.31 USD (23 161 493 pips)
Perdita lorda:
-54 938.01 USD (25 376 102 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (97.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
485.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.89%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
7 513 (52.14%)
Short Trade:
6 896 (47.86%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-10.19 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-6.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-993.27 USD (6)
Crescita mensile:
2.70%
Previsione annuale:
32.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 387.76 USD
Massimale:
4 239.18 USD (62.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.04% (4 239.18 USD)
Per equità:
39.05% (1 647.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10397
EURUSD 3080
GBPJPY 621
GBPUSD 311
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2.7K
EURUSD 91
GBPJPY -321
GBPUSD 29
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.2M
EURUSD 48K
GBPJPY -52K
GBPUSD -1.3K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +444.10 USD
Worst Trade: -703 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +97.92 USD
Massima perdita consecutiva: -6.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This portfolio signal contain trades from Blue Algos EAs
 - Sonic: XAUUSD,EURUSD(Grid and No-Grid sets) 

 - Onyx: EURUSD, GBPUSD, GPBJPY (Grid set)

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlueAlgo Cosmic 1 I Sonic and Onyx
30USD al mese
-48%
0
0
USD
3.1K
USD
103
99%
14 409
62%
100%
0.94
-0.20
USD
62%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.