Trade:
14 409
Profit Trade:
9 017 (62.57%)
Loss Trade:
5 392 (37.42%)
Best Trade:
444.10 USD
Worst Trade:
-702.50 USD
Profitto lordo:
52 079.31 USD (23 161 493 pips)
Perdita lorda:
-54 938.01 USD (25 376 102 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (97.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
485.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.89%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
7 513 (52.14%)
Short Trade:
6 896 (47.86%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-10.19 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-6.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-993.27 USD (6)
Crescita mensile:
2.70%
Previsione annuale:
32.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 387.76 USD
Massimale:
4 239.18 USD (62.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.04% (4 239.18 USD)
Per equità:
39.05% (1 647.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10397
|EURUSD
|3080
|GBPJPY
|621
|GBPUSD
|311
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.7K
|EURUSD
|91
|GBPJPY
|-321
|GBPUSD
|29
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.2M
|EURUSD
|48K
|GBPJPY
|-52K
|GBPUSD
|-1.3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +444.10 USD
Worst Trade: -703 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +97.92 USD
Massima perdita consecutiva: -6.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 55
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.00 × 111
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 369
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 13
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 270
|
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 17
|
Varchev-Real
|0.00 × 164
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 2
|
LandFX-Live2
|0.00 × 56
|
TriumphFX-live
|0.00 × 17
|
PFD-Real
|0.00 × 2
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
TradeXPrime-Live 2
|0.00 × 48
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 59
This portfolio signal contain trades from Blue Algos EAs
This portfolio signal contain trades from Blue Algos EAs
- Sonic: XAUUSD,EURUSD(Grid and No-Grid sets)
- Onyx: EURUSD, GBPUSD, GPBJPY (Grid set)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-48%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
103
99%
14 409
62%
100%
0.94
-0.20
USD
USD
62%
1:500