- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 250
Kârla kapanan işlemler:
893 (71.44%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (28.56%)
En iyi işlem:
19.62 USD
En kötü işlem:
-24.63 USD
Brüt kâr:
1 793.56 USD (148 109 pips)
Brüt zarar:
-1 040.29 USD (148 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (15.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.04 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
87.76%
Maks. mevduat yükü:
18.69%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
30.58
Alış işlemleri:
548 (43.84%)
Satış işlemleri:
702 (56.16%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.63 USD (1)
Aylık büyüme:
1.96%
Yıllık tahmin:
26.51%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.63 USD (1.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (22.85 USD)
Varlığa göre:
36.66% (430.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD#
|534
|AUDCAD#
|519
|AUDNZD#
|197
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD#
|355
|AUDCAD#
|309
|AUDNZD#
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD#
|13K
|AUDCAD#
|-2.1K
|AUDNZD#
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.62 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD (Minors).
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
92%
1
1K
USD
USD
1.1K
USD
USD
86
97%
1 250
71%
88%
1.72
0.60
USD
USD
37%
1:300