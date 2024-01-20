SinyallerBölümler
Fabio Di Bartolomeo

Algotrader Wallet

Fabio Di Bartolomeo
0 inceleme
144 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -51%
TOPFX-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 783
Kârla kapanan işlemler:
5 464 (62.21%)
Zararla kapanan işlemler:
3 319 (37.79%)
En iyi işlem:
134.07 EUR
En kötü işlem:
-182.75 EUR
Brüt kâr:
27 499.03 EUR (6 087 685 pips)
Brüt zarar:
-28 264.29 EUR (5 542 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (190.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
330.83 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
95.00%
Maks. mevduat yükü:
35.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
5 351 (60.92%)
Satış işlemleri:
3 432 (39.08%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.09 EUR
Ortalama kâr:
5.03 EUR
Ortalama zarar:
-8.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-829.20 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-829.20 EUR (14)
Aylık büyüme:
-0.91%
Yıllık tahmin:
-10.20%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 596.49 EUR
Maksimum:
3 454.94 EUR (146.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.67% (3 454.94 EUR)
Varlığa göre:
25.40% (1 464.22 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD. 1270
NDXUSDm. 1131
SPXUSDm. 714
GBPJPY. 647
GBPCAD. 598
AUDNZD. 598
GBPUSD. 596
NZDCAD. 358
GBPAUD. 290
AUDCAD. 262
USDCAD. 253
USDCHF. 201
EURCHF. 200
AUDUSD. 196
XAUUSD. 175
EURGBP. 162
EURNZD. 147
GBPCHF. 135
XTIUSD. 127
NZDUSD. 117
EURAUD. 113
USDJPY. 106
EURCAD. 95
EURJPY. 52
CADJPY. 31
NZDCHF. 29
AUDJPY. 28
GBPNZD. 26
AUDCHF. 22
CHFJPY. 21
NZDJPY. 21
CADCHF. 15
Apple. 12
McDonalds. 6
Walmart. 4
Nvidia. 4
Netflix. 4
DJIUSDm. 3
Disney. 3
Microsoft. 3
CSCO. 2
JPMorgan. 2
Alibaba. 1
IBM. 1
Johnson. 1
GoldmanSac. 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD. -488
NDXUSDm. 564
SPXUSDm. -31
GBPJPY. 9
GBPCAD. -472
AUDNZD. -301
GBPUSD. -34
NZDCAD. 481
GBPAUD. 353
AUDCAD. 955
USDCAD. 481
USDCHF. -379
EURCHF. -689
AUDUSD. -102
XAUUSD. 252
EURGBP. 220
EURNZD. 78
GBPCHF. 71
XTIUSD. -843
NZDUSD. 56
EURAUD. -275
USDJPY. -158
EURCAD. -134
EURJPY. -97
CADJPY. -156
NZDCHF. -68
AUDJPY. -62
GBPNZD. 25
AUDCHF. 31
CHFJPY. -245
NZDJPY. -115
CADCHF. -5
Apple. -153
McDonalds. 128
Walmart. -20
Nvidia. -38
Netflix. -15
DJIUSDm. -9
Disney. 74
Microsoft. 64
CSCO. 5
JPMorgan. 12
Alibaba. 21
IBM. 31
Johnson. 38
GoldmanSac. 68
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD. 8.4K
NDXUSDm. 469K
SPXUSDm. -33K
GBPJPY. 25K
GBPCAD. -11K
AUDNZD. -3.4K
GBPUSD. 7.6K
NZDCAD. 20K
GBPAUD. 28K
AUDCAD. 25K
USDCAD. 12K
USDCHF. 3K
EURCHF. -10K
AUDUSD. 3.4K
XAUUSD. 16K
EURGBP. 4.2K
EURNZD. 12K
GBPCHF. 4.7K
XTIUSD. -2.7K
NZDUSD. 3.2K
EURAUD. -3.2K
USDJPY. -343
EURCAD. 454
EURJPY. -861
CADJPY. -5.4K
NZDCHF. -3.1K
AUDJPY. -5
GBPNZD. 6.8K
AUDCHF. 4K
CHFJPY. -6.8K
NZDJPY. -2.6K
CADCHF. 941
Apple. -4.5K
McDonalds. 2.8K
Walmart. -19
Nvidia. -976
Netflix. -4.6K
DJIUSDm. -21K
Disney. 565
Microsoft. 2.3K
CSCO. 73
JPMorgan. 614
Alibaba. 228
IBM. 390
Johnson. 421
GoldmanSac. 1.8K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +134.07 EUR
En kötü işlem: -183 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +190.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -829.20 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TOPFX-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

La strategia Algotrader Wallet è composta da un portafoglio di EA diversificati per Forex – Materie prime e indici.

Numerosi EA si concentrano attaccando il mercato Forex sia in trend following sia in Mean Reverting sui Time Frame 5m – 15m-1h-4h con una diversificazione interna di oltre 40 strategie nel loro modo di operare.

Altri EA sono focalizzati sul Gold e il Petrolio.

La percentuale di rischio è settata sul conservativo, il drawdown si aggira intorno  al 15%.

E’ possibile vedere le performance cercando Algotrader Wallet su Myfxbook.

In ogni caso, il consiglio personale che mi sento di dare ad ogni trader che si avvicina a degli EA che non conosce è, iniziare la prova con la demo per qualche mese prima di depositare denaro reale.


İnceleme yok
2024.08.05 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2024.05.29 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.20 19:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.03% of days out of 389 days of the signal's entire lifetime.
