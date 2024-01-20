SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Algotrader Wallet
Fabio Di Bartolomeo

Algotrader Wallet

Fabio Di Bartolomeo
0 avis
144 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -50%
TOPFX-Live Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 781
Bénéfice trades:
5 463 (62.21%)
Perte trades:
3 318 (37.79%)
Meilleure transaction:
134.07 EUR
Pire transaction:
-182.75 EUR
Bénéfice brut:
27 496.45 EUR (6 084 667 pips)
Perte brute:
-28 212.22 EUR (5 540 538 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (190.79 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
330.83 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
95.00%
Charge de dépôt maximale:
35.60%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
5 349 (60.92%)
Courts trades:
3 432 (39.08%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.08 EUR
Bénéfice moyen:
5.03 EUR
Perte moyenne:
-8.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-829.20 EUR)
Perte consécutive maximale:
-829.20 EUR (14)
Croissance mensuelle:
-0.00%
Prévision annuelle:
-0.02%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 596.49 EUR
Maximal:
3 454.94 EUR (146.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.67% (3 454.94 EUR)
Par fonds propres:
25.40% (1 464.22 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD. 1270
NDXUSDm. 1130
SPXUSDm. 714
GBPJPY. 647
GBPCAD. 598
AUDNZD. 598
GBPUSD. 596
NZDCAD. 358
GBPAUD. 290
AUDCAD. 262
USDCAD. 253
USDCHF. 201
EURCHF. 200
AUDUSD. 196
XAUUSD. 174
EURGBP. 162
EURNZD. 147
GBPCHF. 135
XTIUSD. 127
NZDUSD. 117
EURAUD. 113
USDJPY. 106
EURCAD. 95
EURJPY. 52
CADJPY. 31
NZDCHF. 29
AUDJPY. 28
GBPNZD. 26
AUDCHF. 22
CHFJPY. 21
NZDJPY. 21
CADCHF. 15
Apple. 12
McDonalds. 6
Walmart. 4
Nvidia. 4
Netflix. 4
DJIUSDm. 3
Disney. 3
Microsoft. 3
CSCO. 2
JPMorgan. 2
Alibaba. 1
IBM. 1
Johnson. 1
GoldmanSac. 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD. -488
NDXUSDm. 561
SPXUSDm. -31
GBPJPY. 9
GBPCAD. -472
AUDNZD. -301
GBPUSD. -34
NZDCAD. 481
GBPAUD. 353
AUDCAD. 955
USDCAD. 481
USDCHF. -379
EURCHF. -689
AUDUSD. -102
XAUUSD. 311
EURGBP. 220
EURNZD. 78
GBPCHF. 71
XTIUSD. -843
NZDUSD. 56
EURAUD. -275
USDJPY. -158
EURCAD. -134
EURJPY. -97
CADJPY. -156
NZDCHF. -68
AUDJPY. -62
GBPNZD. 25
AUDCHF. 31
CHFJPY. -245
NZDJPY. -115
CADCHF. -5
Apple. -153
McDonalds. 128
Walmart. -20
Nvidia. -38
Netflix. -15
DJIUSDm. -9
Disney. 74
Microsoft. 64
CSCO. 5
JPMorgan. 12
Alibaba. 21
IBM. 31
Johnson. 38
GoldmanSac. 68
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD. 8.4K
NDXUSDm. 466K
SPXUSDm. -33K
GBPJPY. 25K
GBPCAD. -11K
AUDNZD. -3.4K
GBPUSD. 7.6K
NZDCAD. 20K
GBPAUD. 28K
AUDCAD. 25K
USDCAD. 12K
USDCHF. 3K
EURCHF. -10K
AUDUSD. 3.4K
XAUUSD. 18K
EURGBP. 4.2K
EURNZD. 12K
GBPCHF. 4.7K
XTIUSD. -2.7K
NZDUSD. 3.2K
EURAUD. -3.2K
USDJPY. -343
EURCAD. 454
EURJPY. -861
CADJPY. -5.4K
NZDCHF. -3.1K
AUDJPY. -5
GBPNZD. 6.8K
AUDCHF. 4K
CHFJPY. -6.8K
NZDJPY. -2.6K
CADCHF. 941
Apple. -4.5K
McDonalds. 2.8K
Walmart. -19
Nvidia. -976
Netflix. -4.6K
DJIUSDm. -21K
Disney. 565
Microsoft. 2.3K
CSCO. 73
JPMorgan. 614
Alibaba. 228
IBM. 390
Johnson. 421
GoldmanSac. 1.8K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +134.07 EUR
Pire transaction: -183 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +190.79 EUR
Perte consécutive maximale: -829.20 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TOPFX-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

La strategia Algotrader Wallet è composta da un portafoglio di EA diversificati per Forex – Materie prime e indici.

Numerosi EA si concentrano attaccando il mercato Forex sia in trend following sia in Mean Reverting sui Time Frame 5m – 15m-1h-4h con una diversificazione interna di oltre 40 strategie nel loro modo di operare.

Altri EA sono focalizzati sul Gold e il Petrolio.

La percentuale di rischio è settata sul conservativo, il drawdown si aggira intorno  al 15%.

E’ possibile vedere le performance cercando Algotrader Wallet su Myfxbook.

In ogni caso, il consiglio personale che mi sento di dare ad ogni trader che si avvicina a degli EA che non conosce è, iniziare la prova con la demo per qualche mese prima di depositare denaro reale.


Aucun avis
2024.08.05 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2024.05.29 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.20 19:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.03% of days out of 389 days of the signal's entire lifetime.
