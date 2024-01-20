- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.
|1270
|NDXUSDm.
|1130
|SPXUSDm.
|714
|GBPJPY.
|647
|GBPCAD.
|598
|AUDNZD.
|598
|GBPUSD.
|596
|NZDCAD.
|358
|GBPAUD.
|290
|AUDCAD.
|262
|USDCAD.
|253
|USDCHF.
|201
|EURCHF.
|200
|AUDUSD.
|196
|XAUUSD.
|174
|EURGBP.
|162
|EURNZD.
|147
|GBPCHF.
|135
|XTIUSD.
|127
|NZDUSD.
|117
|EURAUD.
|113
|USDJPY.
|106
|EURCAD.
|95
|EURJPY.
|52
|CADJPY.
|31
|NZDCHF.
|29
|AUDJPY.
|28
|GBPNZD.
|26
|AUDCHF.
|22
|CHFJPY.
|21
|NZDJPY.
|21
|CADCHF.
|15
|Apple.
|12
|McDonalds.
|6
|Walmart.
|4
|Nvidia.
|4
|Netflix.
|4
|DJIUSDm.
|3
|Disney.
|3
|Microsoft.
|3
|CSCO.
|2
|JPMorgan.
|2
|Alibaba.
|1
|IBM.
|1
|Johnson.
|1
|GoldmanSac.
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.
|-488
|NDXUSDm.
|561
|SPXUSDm.
|-31
|GBPJPY.
|9
|GBPCAD.
|-472
|AUDNZD.
|-301
|GBPUSD.
|-34
|NZDCAD.
|481
|GBPAUD.
|353
|AUDCAD.
|955
|USDCAD.
|481
|USDCHF.
|-379
|EURCHF.
|-689
|AUDUSD.
|-102
|XAUUSD.
|311
|EURGBP.
|220
|EURNZD.
|78
|GBPCHF.
|71
|XTIUSD.
|-843
|NZDUSD.
|56
|EURAUD.
|-275
|USDJPY.
|-158
|EURCAD.
|-134
|EURJPY.
|-97
|CADJPY.
|-156
|NZDCHF.
|-68
|AUDJPY.
|-62
|GBPNZD.
|25
|AUDCHF.
|31
|CHFJPY.
|-245
|NZDJPY.
|-115
|CADCHF.
|-5
|Apple.
|-153
|McDonalds.
|128
|Walmart.
|-20
|Nvidia.
|-38
|Netflix.
|-15
|DJIUSDm.
|-9
|Disney.
|74
|Microsoft.
|64
|CSCO.
|5
|JPMorgan.
|12
|Alibaba.
|21
|IBM.
|31
|Johnson.
|38
|GoldmanSac.
|68
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.
|8.4K
|NDXUSDm.
|466K
|SPXUSDm.
|-33K
|GBPJPY.
|25K
|GBPCAD.
|-11K
|AUDNZD.
|-3.4K
|GBPUSD.
|7.6K
|NZDCAD.
|20K
|GBPAUD.
|28K
|AUDCAD.
|25K
|USDCAD.
|12K
|USDCHF.
|3K
|EURCHF.
|-10K
|AUDUSD.
|3.4K
|XAUUSD.
|18K
|EURGBP.
|4.2K
|EURNZD.
|12K
|GBPCHF.
|4.7K
|XTIUSD.
|-2.7K
|NZDUSD.
|3.2K
|EURAUD.
|-3.2K
|USDJPY.
|-343
|EURCAD.
|454
|EURJPY.
|-861
|CADJPY.
|-5.4K
|NZDCHF.
|-3.1K
|AUDJPY.
|-5
|GBPNZD.
|6.8K
|AUDCHF.
|4K
|CHFJPY.
|-6.8K
|NZDJPY.
|-2.6K
|CADCHF.
|941
|Apple.
|-4.5K
|McDonalds.
|2.8K
|Walmart.
|-19
|Nvidia.
|-976
|Netflix.
|-4.6K
|DJIUSDm.
|-21K
|Disney.
|565
|Microsoft.
|2.3K
|CSCO.
|73
|JPMorgan.
|614
|Alibaba.
|228
|IBM.
|390
|Johnson.
|421
|GoldmanSac.
|1.8K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TOPFX-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
La strategia Algotrader Wallet è composta da un portafoglio di EA diversificati per Forex – Materie prime e indici.
Numerosi EA si concentrano attaccando il mercato Forex sia in trend following sia in Mean Reverting sui Time Frame 5m – 15m-1h-4h con una diversificazione interna di oltre 40 strategie nel loro modo di operare.
Altri EA sono focalizzati sul Gold e il Petrolio.
La percentuale di rischio è settata sul conservativo, il drawdown si aggira intorno al 15%.
E’ possibile vedere le performance cercando Algotrader Wallet su Myfxbook.
In ogni caso, il consiglio personale che mi sento di dare ad ogni trader che si avvicina a degli EA che non conosce è, iniziare la prova con la demo per qualche mese prima di depositare denaro reale.
