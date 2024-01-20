SegnaliSezioni
Fabio Di Bartolomeo

Algotrader Wallet

Fabio Di Bartolomeo
144 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 -51%
TOPFX-Live Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 783
Profit Trade:
5 464 (62.21%)
Loss Trade:
3 319 (37.79%)
Best Trade:
134.07 EUR
Worst Trade:
-182.75 EUR
Profitto lordo:
27 499.03 EUR (6 087 685 pips)
Perdita lorda:
-28 264.29 EUR (5 542 563 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (190.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
330.83 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
95.00%
Massimo carico di deposito:
35.60%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
5 351 (60.92%)
Short Trade:
3 432 (39.08%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.09 EUR
Profitto medio:
5.03 EUR
Perdita media:
-8.52 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-829.20 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-829.20 EUR (14)
Crescita mensile:
-0.65%
Previsione annuale:
-10.20%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 596.49 EUR
Massimale:
3 454.94 EUR (146.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.67% (3 454.94 EUR)
Per equità:
25.40% (1 464.22 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD. 1270
NDXUSDm. 1131
SPXUSDm. 714
GBPJPY. 647
GBPCAD. 598
AUDNZD. 598
GBPUSD. 596
NZDCAD. 358
GBPAUD. 290
AUDCAD. 262
USDCAD. 253
USDCHF. 201
EURCHF. 200
AUDUSD. 196
XAUUSD. 175
EURGBP. 162
EURNZD. 147
GBPCHF. 135
XTIUSD. 127
NZDUSD. 117
EURAUD. 113
USDJPY. 106
EURCAD. 95
EURJPY. 52
CADJPY. 31
NZDCHF. 29
AUDJPY. 28
GBPNZD. 26
AUDCHF. 22
CHFJPY. 21
NZDJPY. 21
CADCHF. 15
Apple. 12
McDonalds. 6
Walmart. 4
Nvidia. 4
Netflix. 4
DJIUSDm. 3
Disney. 3
Microsoft. 3
CSCO. 2
JPMorgan. 2
Alibaba. 1
IBM. 1
Johnson. 1
GoldmanSac. 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD. -488
NDXUSDm. 564
SPXUSDm. -31
GBPJPY. 9
GBPCAD. -472
AUDNZD. -301
GBPUSD. -34
NZDCAD. 481
GBPAUD. 353
AUDCAD. 955
USDCAD. 481
USDCHF. -379
EURCHF. -689
AUDUSD. -102
XAUUSD. 252
EURGBP. 220
EURNZD. 78
GBPCHF. 71
XTIUSD. -843
NZDUSD. 56
EURAUD. -275
USDJPY. -158
EURCAD. -134
EURJPY. -97
CADJPY. -156
NZDCHF. -68
AUDJPY. -62
GBPNZD. 25
AUDCHF. 31
CHFJPY. -245
NZDJPY. -115
CADCHF. -5
Apple. -153
McDonalds. 128
Walmart. -20
Nvidia. -38
Netflix. -15
DJIUSDm. -9
Disney. 74
Microsoft. 64
CSCO. 5
JPMorgan. 12
Alibaba. 21
IBM. 31
Johnson. 38
GoldmanSac. 68
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD. 8.4K
NDXUSDm. 469K
SPXUSDm. -33K
GBPJPY. 25K
GBPCAD. -11K
AUDNZD. -3.4K
GBPUSD. 7.6K
NZDCAD. 20K
GBPAUD. 28K
AUDCAD. 25K
USDCAD. 12K
USDCHF. 3K
EURCHF. -10K
AUDUSD. 3.4K
XAUUSD. 16K
EURGBP. 4.2K
EURNZD. 12K
GBPCHF. 4.7K
XTIUSD. -2.7K
NZDUSD. 3.2K
EURAUD. -3.2K
USDJPY. -343
EURCAD. 454
EURJPY. -861
CADJPY. -5.4K
NZDCHF. -3.1K
AUDJPY. -5
GBPNZD. 6.8K
AUDCHF. 4K
CHFJPY. -6.8K
NZDJPY. -2.6K
CADCHF. 941
Apple. -4.5K
McDonalds. 2.8K
Walmart. -19
Nvidia. -976
Netflix. -4.6K
DJIUSDm. -21K
Disney. 565
Microsoft. 2.3K
CSCO. 73
JPMorgan. 614
Alibaba. 228
IBM. 390
Johnson. 421
GoldmanSac. 1.8K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +134.07 EUR
Worst Trade: -183 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +190.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -829.20 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TOPFX-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

La strategia Algotrader Wallet è composta da un portafoglio di EA diversificati per Forex – Materie prime e indici.

Numerosi EA si concentrano attaccando il mercato Forex sia in trend following sia in Mean Reverting sui Time Frame 5m – 15m-1h-4h con una diversificazione interna di oltre 40 strategie nel loro modo di operare.

Altri EA sono focalizzati sul Gold e il Petrolio.

La percentuale di rischio è settata sul conservativo, il drawdown si aggira intorno  al 15%.

E’ possibile vedere le performance cercando Algotrader Wallet su Myfxbook.

In ogni caso, il consiglio personale che mi sento di dare ad ogni trader che si avvicina a degli EA che non conosce è, iniziare la prova con la demo per qualche mese prima di depositare denaro reale.


2024.08.05 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2024.05.29 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.20 19:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.03% of days out of 389 days of the signal's entire lifetime.
