- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.
|1270
|NDXUSDm.
|1131
|SPXUSDm.
|714
|GBPJPY.
|647
|GBPCAD.
|598
|AUDNZD.
|598
|GBPUSD.
|596
|NZDCAD.
|358
|GBPAUD.
|290
|AUDCAD.
|262
|USDCAD.
|253
|USDCHF.
|201
|EURCHF.
|200
|AUDUSD.
|196
|XAUUSD.
|175
|EURGBP.
|162
|EURNZD.
|147
|GBPCHF.
|135
|XTIUSD.
|127
|NZDUSD.
|117
|EURAUD.
|113
|USDJPY.
|106
|EURCAD.
|95
|EURJPY.
|52
|CADJPY.
|31
|NZDCHF.
|29
|AUDJPY.
|28
|GBPNZD.
|26
|AUDCHF.
|22
|CHFJPY.
|21
|NZDJPY.
|21
|CADCHF.
|15
|Apple.
|12
|McDonalds.
|6
|Walmart.
|4
|Nvidia.
|4
|Netflix.
|4
|DJIUSDm.
|3
|Disney.
|3
|Microsoft.
|3
|CSCO.
|2
|JPMorgan.
|2
|Alibaba.
|1
|IBM.
|1
|Johnson.
|1
|GoldmanSac.
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.
|-488
|NDXUSDm.
|564
|SPXUSDm.
|-31
|GBPJPY.
|9
|GBPCAD.
|-472
|AUDNZD.
|-301
|GBPUSD.
|-34
|NZDCAD.
|481
|GBPAUD.
|353
|AUDCAD.
|955
|USDCAD.
|481
|USDCHF.
|-379
|EURCHF.
|-689
|AUDUSD.
|-102
|XAUUSD.
|252
|EURGBP.
|220
|EURNZD.
|78
|GBPCHF.
|71
|XTIUSD.
|-843
|NZDUSD.
|56
|EURAUD.
|-275
|USDJPY.
|-158
|EURCAD.
|-134
|EURJPY.
|-97
|CADJPY.
|-156
|NZDCHF.
|-68
|AUDJPY.
|-62
|GBPNZD.
|25
|AUDCHF.
|31
|CHFJPY.
|-245
|NZDJPY.
|-115
|CADCHF.
|-5
|Apple.
|-153
|McDonalds.
|128
|Walmart.
|-20
|Nvidia.
|-38
|Netflix.
|-15
|DJIUSDm.
|-9
|Disney.
|74
|Microsoft.
|64
|CSCO.
|5
|JPMorgan.
|12
|Alibaba.
|21
|IBM.
|31
|Johnson.
|38
|GoldmanSac.
|68
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.
|8.4K
|NDXUSDm.
|469K
|SPXUSDm.
|-33K
|GBPJPY.
|25K
|GBPCAD.
|-11K
|AUDNZD.
|-3.4K
|GBPUSD.
|7.6K
|NZDCAD.
|20K
|GBPAUD.
|28K
|AUDCAD.
|25K
|USDCAD.
|12K
|USDCHF.
|3K
|EURCHF.
|-10K
|AUDUSD.
|3.4K
|XAUUSD.
|16K
|EURGBP.
|4.2K
|EURNZD.
|12K
|GBPCHF.
|4.7K
|XTIUSD.
|-2.7K
|NZDUSD.
|3.2K
|EURAUD.
|-3.2K
|USDJPY.
|-343
|EURCAD.
|454
|EURJPY.
|-861
|CADJPY.
|-5.4K
|NZDCHF.
|-3.1K
|AUDJPY.
|-5
|GBPNZD.
|6.8K
|AUDCHF.
|4K
|CHFJPY.
|-6.8K
|NZDJPY.
|-2.6K
|CADCHF.
|941
|Apple.
|-4.5K
|McDonalds.
|2.8K
|Walmart.
|-19
|Nvidia.
|-976
|Netflix.
|-4.6K
|DJIUSDm.
|-21K
|Disney.
|565
|Microsoft.
|2.3K
|CSCO.
|73
|JPMorgan.
|614
|Alibaba.
|228
|IBM.
|390
|Johnson.
|421
|GoldmanSac.
|1.8K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TOPFX-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
La strategia Algotrader Wallet è composta da un portafoglio di EA diversificati per Forex – Materie prime e indici.
Numerosi EA si concentrano attaccando il mercato Forex sia in trend following sia in Mean Reverting sui Time Frame 5m – 15m-1h-4h con una diversificazione interna di oltre 40 strategie nel loro modo di operare.
Altri EA sono focalizzati sul Gold e il Petrolio.
La percentuale di rischio è settata sul conservativo, il drawdown si aggira intorno al 15%.
E’ possibile vedere le performance cercando Algotrader Wallet su Myfxbook.
In ogni caso, il consiglio personale che mi sento di dare ad ogni trader che si avvicina a degli EA che non conosce è, iniziare la prova con la demo per qualche mese prima di depositare denaro reale.
USD
EUR
EUR