İşlemler:
537
Kârla kapanan işlemler:
345 (64.24%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (35.75%)
En iyi işlem:
373.91 USD
En kötü işlem:
-615.24 USD
Brüt kâr:
12 653.10 USD (47 687 pips)
Brüt zarar:
-11 062.64 USD (34 091 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (342.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
535.94 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
44.28%
Maks. mevduat yükü:
16.50%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
185 (34.45%)
Satış işlemleri:
352 (65.55%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
36.68 USD
Ortalama zarar:
-57.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-128.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 238.92 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 238.92 USD (60.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.03% (57.81 USD)
Varlığa göre:
30.59% (832.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|391
|USDCHF
|70
|EURUSD
|65
|CADCHF
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.5K
|USDCHF
|-852
|EURUSD
|-28
|CADCHF
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|USDCHF
|355
|EURUSD
|654
|CADCHF
|27
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +373.91 USD
En kötü işlem: -615 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +342.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 29
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarkets-Live03
|0.38 × 132
|
ICMarkets-Live09
|0.49 × 82
|
ICMarkets-Live14
|0.51 × 212
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.64 × 14
|
ICMarkets-Live06
|0.67 × 95
|
ICMarketsSC-Live05
|0.72 × 18
|
ICMarkets-Live05
|0.77 × 125
|
Pepperstone-Edge11
|0.80 × 5
|
ICMarketsEU-Live28
|0.84 × 55
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.89 × 38
|
TitanFX-03
|0.97 × 38
|
ICMarketsSC-Live24
|0.99 × 83
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 2
I am pleased to introduce my latest hybrid automated trading program. The program was originally designed to mix multiple trading strategies and currency pairs, and I will continue to update, improve, and add new strategies to the signals in order to balance the risks and bring sustainable returns.This signal mainly incorporates several of my range-bound trading programs. These programs usually have a higher win rate, but because the positions are closed relatively close, the returns might be lower compared to my other signals. I consider this to be a lower-risk and more stable signal, allowing traders to assess their risk and follow accordingly.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
111
99%
537
64%
44%
1.14
2.96
USD
USD
42%
1:400