Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 3 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 4 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 ICMarkets-Live02 0.09 × 11 ICMarketsSC-Live27 0.17 × 6 ICMarkets-Live20 0.17 × 29 FPMarkets-Live 0.31 × 13 ICMarkets-Live03 0.38 × 132 ICMarkets-Live09 0.49 × 82 ICMarkets-Live14 0.51 × 212 FXOpen-ECN Live Server 0.64 × 14 ICMarkets-Live06 0.67 × 95 ICMarketsSC-Live05 0.72 × 18 ICMarkets-Live05 0.77 × 125 Pepperstone-Edge11 0.80 × 5 ICMarketsEU-Live28 0.84 × 55 ValutradesSeychelles-Real 0.89 × 38 TitanFX-03 0.97 × 38 ICMarketsSC-Live24 0.99 × 83 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 2 106 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya