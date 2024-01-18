- Büyüme
İşlemler:
4 413
Kârla kapanan işlemler:
3 794 (85.97%)
Zararla kapanan işlemler:
619 (14.03%)
En iyi işlem:
72.46 USD
En kötü işlem:
-138.60 USD
Brüt kâr:
4 111.96 USD (382 286 pips)
Brüt zarar:
-3 425.45 USD (308 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (60.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.61 USD (29)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
49.06%
Maks. mevduat yükü:
8.03%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
3 593 (81.42%)
Satış işlemleri:
820 (18.58%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-397.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-407.23 USD (4)
Aylık büyüme:
5.26%
Yıllık tahmin:
64.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.77 USD
Maksimum:
900.53 USD (50.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.34% (900.53 USD)
Varlığa göre:
33.31% (530.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3606
|GBPUSD
|335
|AUDCAD
|203
|EURJPY
|57
|AUDJPY
|47
|USDJPY
|46
|CADJPY
|43
|AUDUSD
|17
|EURCAD
|16
|USDCAD
|13
|USDCHF
|13
|XAGUSD
|9
|EURUSD
|8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|693
|GBPUSD
|121
|AUDCAD
|37
|EURJPY
|-45
|AUDJPY
|-197
|USDJPY
|45
|CADJPY
|-15
|AUDUSD
|19
|EURCAD
|9
|USDCAD
|21
|USDCHF
|-4
|XAGUSD
|-4
|EURUSD
|7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|86K
|GBPUSD
|7.6K
|AUDCAD
|2.5K
|EURJPY
|-5.8K
|AUDJPY
|-30K
|USDJPY
|7.7K
|CADJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|2K
|EURCAD
|1.4K
|USDCAD
|3K
|USDCHF
|148
|XAGUSD
|5
|EURUSD
|865
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.46 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -397.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
Valutrades-Real
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 40
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
MYFX-US01-Live
|0.06 × 66
ICMarkets-Live24
|0.10 × 379
ICMarkets-Live20
|0.25 × 154
Axi-US02-Live
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
|0.35 × 26
FxPro.com-Real07
|0.43 × 7
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
ICMarketsSC-Live12
|0.80 × 5
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
ICMarkets-Live07
|0.86 × 7
Pepperstone-Demo02
|1.21 × 72
GlobalPrime-Live
|1.40 × 5
ICMarketsEU-Live17
|1.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
Minimum Deposit: USD1,000.00
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
57%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
90
99%
4 413
85%
49%
1.20
0.16
USD
USD
50%
1:500