Sinyaller / MetaTrader 4 / Ocean Soul
Hoi Ling Chan

Ocean Soul

Hoi Ling Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 57%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 413
Kârla kapanan işlemler:
3 794 (85.97%)
Zararla kapanan işlemler:
619 (14.03%)
En iyi işlem:
72.46 USD
En kötü işlem:
-138.60 USD
Brüt kâr:
4 111.96 USD (382 286 pips)
Brüt zarar:
-3 425.45 USD (308 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (60.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.61 USD (29)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
49.06%
Maks. mevduat yükü:
8.03%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
3 593 (81.42%)
Satış işlemleri:
820 (18.58%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-397.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-407.23 USD (4)
Aylık büyüme:
5.26%
Yıllık tahmin:
64.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.77 USD
Maksimum:
900.53 USD (50.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.34% (900.53 USD)
Varlığa göre:
33.31% (530.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3606
GBPUSD 335
AUDCAD 203
EURJPY 57
AUDJPY 47
USDJPY 46
CADJPY 43
AUDUSD 17
EURCAD 16
USDCAD 13
USDCHF 13
XAGUSD 9
EURUSD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 693
GBPUSD 121
AUDCAD 37
EURJPY -45
AUDJPY -197
USDJPY 45
CADJPY -15
AUDUSD 19
EURCAD 9
USDCAD 21
USDCHF -4
XAGUSD -4
EURUSD 7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 86K
GBPUSD 7.6K
AUDCAD 2.5K
EURJPY -5.8K
AUDJPY -30K
USDJPY 7.7K
CADJPY -1.6K
AUDUSD 2K
EURCAD 1.4K
USDCAD 3K
USDCHF 148
XAGUSD 5
EURUSD 865
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.46 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -397.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Valutrades-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
MYFX-US01-Live
0.06 × 66
ICMarkets-Live24
0.10 × 379
ICMarkets-Live20
0.25 × 154
Axi-US02-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.35 × 26
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarketsSC-Live12
0.80 × 5
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarkets-Live07
0.86 × 7
Pepperstone-Demo02
1.21 × 72
GlobalPrime-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-Live17
1.42 × 12
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
29 daha fazla...
Minimum Deposit: USD1,000.00
İnceleme yok
2025.05.20 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 04:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 07:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.09 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.08 03:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.18 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 04:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.07 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 04:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 03:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ocean Soul
Ayda 99 USD
57%
0
0
USD
1.9K
USD
90
99%
4 413
85%
49%
1.20
0.16
USD
50%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.