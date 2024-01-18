Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 Valutrades-Real 0.00 × 3 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 40 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 OverflowingFinCapital-Live 0.00 × 6 Pepperstone-Edge06 0.00 × 6 MYFX-US01-Live 0.06 × 66 ICMarkets-Live24 0.10 × 379 ICMarkets-Live20 0.25 × 154 Axi-US02-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.35 × 26 FxPro.com-Real07 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live26 0.45 × 20 ICMarketsSC-Live12 0.80 × 5 ICMarkets-Live19 0.84 × 174 ICMarkets-Live07 0.86 × 7 Pepperstone-Demo02 1.21 × 72 GlobalPrime-Live 1.40 × 5 ICMarketsEU-Live17 1.42 × 12 ICMarketsSC-Live05 1.52 × 1946 29 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou