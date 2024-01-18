SignauxSections
Ocean Soul
Hoi Ling Chan

Ocean Soul

Hoi Ling Chan
0 avis
Fiabilité
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 57%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 408
Bénéfice trades:
3 789 (85.95%)
Perte trades:
619 (14.04%)
Meilleure transaction:
72.46 USD
Pire transaction:
-138.60 USD
Bénéfice brut:
4 109.37 USD (382 030 pips)
Perte brute:
-3 425.45 USD (308 836 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (60.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.61 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
49.06%
Charge de dépôt maximale:
8.03%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
3 588 (81.40%)
Courts trades:
820 (18.60%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
1.08 USD
Perte moyenne:
-5.53 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-397.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-407.23 USD (4)
Croissance mensuelle:
5.14%
Prévision annuelle:
62.40%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
311.77 USD
Maximal:
900.53 USD (50.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.34% (900.53 USD)
Par fonds propres:
33.31% (530.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3601
GBPUSD 335
AUDCAD 203
EURJPY 57
AUDJPY 47
USDJPY 46
CADJPY 43
AUDUSD 17
EURCAD 16
USDCAD 13
USDCHF 13
XAGUSD 9
EURUSD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 691
GBPUSD 121
AUDCAD 37
EURJPY -45
AUDJPY -197
USDJPY 45
CADJPY -15
AUDUSD 19
EURCAD 9
USDCAD 21
USDCHF -4
XAGUSD -4
EURUSD 7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 86K
GBPUSD 7.6K
AUDCAD 2.5K
EURJPY -5.8K
AUDJPY -30K
USDJPY 7.7K
CADJPY -1.6K
AUDUSD 2K
EURCAD 1.4K
USDCAD 3K
USDCHF 148
XAGUSD 5
EURUSD 865
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.46 USD
Pire transaction: -139 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.49 USD
Perte consécutive maximale: -397.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Valutrades-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
MYFX-US01-Live
0.06 × 66
ICMarkets-Live24
0.10 × 379
ICMarkets-Live20
0.25 × 154
Axi-US02-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.35 × 26
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarketsSC-Live12
0.80 × 5
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarkets-Live07
0.86 × 7
Pepperstone-Demo02
1.21 × 72
GlobalPrime-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-Live17
1.42 × 12
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
29 plus...
Minimum Deposit: USD1,000.00
Aucun avis
2025.05.20 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 04:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 07:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.09 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.08 03:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.18 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 04:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.07 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 04:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 03:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ocean Soul
99 USD par mois
57%
0
0
USD
1.9K
USD
90
99%
4 408
85%
49%
1.19
0.16
USD
50%
1:500
