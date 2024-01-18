- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 413
Profit Trade:
3 794 (85.97%)
Loss Trade:
619 (14.03%)
Best Trade:
72.46 USD
Worst Trade:
-138.60 USD
Profitto lordo:
4 111.96 USD (382 286 pips)
Perdita lorda:
-3 425.45 USD (308 836 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (60.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.61 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
49.06%
Massimo carico di deposito:
8.03%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
3 593 (81.42%)
Short Trade:
820 (18.58%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-5.53 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-397.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-407.23 USD (4)
Crescita mensile:
5.29%
Previsione annuale:
64.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.77 USD
Massimale:
900.53 USD (50.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.34% (900.53 USD)
Per equità:
33.31% (530.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3606
|GBPUSD
|335
|AUDCAD
|203
|EURJPY
|57
|AUDJPY
|47
|USDJPY
|46
|CADJPY
|43
|AUDUSD
|17
|EURCAD
|16
|USDCAD
|13
|USDCHF
|13
|XAGUSD
|9
|EURUSD
|8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|693
|GBPUSD
|121
|AUDCAD
|37
|EURJPY
|-45
|AUDJPY
|-197
|USDJPY
|45
|CADJPY
|-15
|AUDUSD
|19
|EURCAD
|9
|USDCAD
|21
|USDCHF
|-4
|XAGUSD
|-4
|EURUSD
|7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|86K
|GBPUSD
|7.6K
|AUDCAD
|2.5K
|EURJPY
|-5.8K
|AUDJPY
|-30K
|USDJPY
|7.7K
|CADJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|2K
|EURCAD
|1.4K
|USDCAD
|3K
|USDCHF
|148
|XAGUSD
|5
|EURUSD
|865
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.46 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.49 USD
Massima perdita consecutiva: -397.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
Valutrades-Real
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 40
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
MYFX-US01-Live
|0.06 × 66
ICMarkets-Live24
|0.10 × 379
ICMarkets-Live20
|0.25 × 154
Axi-US02-Live
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
|0.35 × 26
FxPro.com-Real07
|0.43 × 7
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
ICMarketsSC-Live12
|0.80 × 5
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
ICMarkets-Live07
|0.86 × 7
Pepperstone-Demo02
|1.21 × 72
GlobalPrime-Live
|1.40 × 5
ICMarketsEU-Live17
|1.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
Minimum Deposit: USD1,000.00
