SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ocean Soul
Hoi Ling Chan

Ocean Soul

Hoi Ling Chan
0 recensioni
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 57%
Pepperstone-Edge11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 413
Profit Trade:
3 794 (85.97%)
Loss Trade:
619 (14.03%)
Best Trade:
72.46 USD
Worst Trade:
-138.60 USD
Profitto lordo:
4 111.96 USD (382 286 pips)
Perdita lorda:
-3 425.45 USD (308 836 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (60.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.61 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
49.06%
Massimo carico di deposito:
8.03%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
3 593 (81.42%)
Short Trade:
820 (18.58%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-5.53 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-397.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-407.23 USD (4)
Crescita mensile:
5.29%
Previsione annuale:
64.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.77 USD
Massimale:
900.53 USD (50.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.34% (900.53 USD)
Per equità:
33.31% (530.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3606
GBPUSD 335
AUDCAD 203
EURJPY 57
AUDJPY 47
USDJPY 46
CADJPY 43
AUDUSD 17
EURCAD 16
USDCAD 13
USDCHF 13
XAGUSD 9
EURUSD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 693
GBPUSD 121
AUDCAD 37
EURJPY -45
AUDJPY -197
USDJPY 45
CADJPY -15
AUDUSD 19
EURCAD 9
USDCAD 21
USDCHF -4
XAGUSD -4
EURUSD 7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 86K
GBPUSD 7.6K
AUDCAD 2.5K
EURJPY -5.8K
AUDJPY -30K
USDJPY 7.7K
CADJPY -1.6K
AUDUSD 2K
EURCAD 1.4K
USDCAD 3K
USDCHF 148
XAGUSD 5
EURUSD 865
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.46 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.49 USD
Massima perdita consecutiva: -397.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Valutrades-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 40
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
MYFX-US01-Live
0.06 × 66
ICMarkets-Live24
0.10 × 379
ICMarkets-Live20
0.25 × 154
Axi-US02-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.35 × 26
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarketsSC-Live12
0.80 × 5
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarkets-Live07
0.86 × 7
Pepperstone-Demo02
1.21 × 72
GlobalPrime-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-Live17
1.42 × 12
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
29 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Minimum Deposit: USD1,000.00
Non ci sono recensioni
2025.05.20 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 04:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 07:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.09 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.08 03:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.18 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 04:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.07 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.06 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.03 04:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.01 03:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ocean Soul
99USD al mese
57%
0
0
USD
1.9K
USD
90
99%
4 413
85%
49%
1.20
0.16
USD
50%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.