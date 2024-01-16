SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MayaBotNP
Nishant Piyushbhai Patel

MayaBotNP

Nishant Piyushbhai Patel
0 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 75%
OxSecurities-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 251
Kârla kapanan işlemler:
833 (66.58%)
Zararla kapanan işlemler:
418 (33.41%)
En iyi işlem:
370.08 USD
En kötü işlem:
-110.79 USD
Brüt kâr:
5 905.73 USD (251 573 pips)
Brüt zarar:
-3 282.71 USD (182 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (97.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
537.87 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
94.03%
Maks. mevduat yükü:
20.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.96
Alış işlemleri:
690 (55.16%)
Satış işlemleri:
561 (44.84%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
7.09 USD
Ortalama zarar:
-7.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-527.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-527.90 USD (8)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
31.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
528.32 USD (14.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.37% (537.14 USD)
Varlığa göre:
40.99% (1 895.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.PRO 482
NZDCAD.PRO 441
AUDNZD.PRO 277
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.PRO 1.1K
NZDCAD.PRO 1K
AUDNZD.PRO 478
US30 -13
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.PRO 30K
NZDCAD.PRO 40K
AUDNZD.PRO 13K
US30 -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +370.08 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +97.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -527.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

MayaBot, personal use
İnceleme yok
2024.11.15 13:16
No swaps are charged
2024.11.15 13:16
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.10.31 12:39
No swaps are charged
2024.10.31 12:39
No swaps are charged
2024.10.30 05:57
No swaps are charged on the signal account
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
2024.07.23 23:37
No swaps are charged on the signal account
2024.07.18 23:15
No swaps are charged
2024.07.18 23:15
No swaps are charged
2024.07.17 23:36
No swaps are charged on the signal account
2024.05.14 09:11
No swaps are charged
2024.05.14 09:11
No swaps are charged
2024.05.11 00:01
No swaps are charged on the signal account
2024.05.10 08:29
No swaps are charged
2024.05.10 08:29
No swaps are charged
2024.05.08 23:51
No swaps are charged on the signal account
2024.03.21 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.28 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MayaBotNP
Ayda 3000 USD
75%
0
0
USD
3.6K
USD
90
99%
1 251
66%
94%
1.79
2.10
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.