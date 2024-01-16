SegnaliSezioni
Nishant Piyushbhai Patel

MayaBotNP

Nishant Piyushbhai Patel
0 recensioni
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 75%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 251
Profit Trade:
833 (66.58%)
Loss Trade:
418 (33.41%)
Best Trade:
370.08 USD
Worst Trade:
-110.79 USD
Profitto lordo:
5 905.73 USD (251 573 pips)
Perdita lorda:
-3 282.71 USD (182 818 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (97.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
537.87 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
94.03%
Massimo carico di deposito:
20.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.96
Long Trade:
690 (55.16%)
Short Trade:
561 (44.84%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
7.09 USD
Perdita media:
-7.85 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-527.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-527.90 USD (8)
Crescita mensile:
2.63%
Previsione annuale:
31.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
528.32 USD (14.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.37% (537.14 USD)
Per equità:
40.99% (1 895.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.PRO 482
NZDCAD.PRO 441
AUDNZD.PRO 277
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.PRO 1.1K
NZDCAD.PRO 1K
AUDNZD.PRO 478
US30 -13
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.PRO 30K
NZDCAD.PRO 40K
AUDNZD.PRO 13K
US30 -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +370.08 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +97.48 USD
Massima perdita consecutiva: -527.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

MayaBot, personal use
Non ci sono recensioni
