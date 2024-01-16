SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MayaBotNP
Nishant Piyushbhai Patel

MayaBotNP

Nishant Piyushbhai Patel
0 avis
Fiabilité
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 75%
OxSecurities-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 251
Bénéfice trades:
833 (66.58%)
Perte trades:
418 (33.41%)
Meilleure transaction:
370.08 USD
Pire transaction:
-110.79 USD
Bénéfice brut:
5 905.73 USD (251 573 pips)
Perte brute:
-3 282.71 USD (182 818 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (97.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
537.87 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
94.03%
Charge de dépôt maximale:
20.83%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.96
Longs trades:
690 (55.16%)
Courts trades:
561 (44.84%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
2.10 USD
Bénéfice moyen:
7.09 USD
Perte moyenne:
-7.85 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-527.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-527.90 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.63%
Prévision annuelle:
31.93%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
528.32 USD (14.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.37% (537.14 USD)
Par fonds propres:
40.99% (1 895.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.PRO 482
NZDCAD.PRO 441
AUDNZD.PRO 277
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.PRO 1.1K
NZDCAD.PRO 1K
AUDNZD.PRO 478
US30 -13
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.PRO 30K
NZDCAD.PRO 40K
AUDNZD.PRO 13K
US30 -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +370.08 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +97.48 USD
Perte consécutive maximale: -527.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

MayaBot, personal use
Aucun avis
2024.11.15 13:16
No swaps are charged
2024.11.15 13:16
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.10.31 12:39
No swaps are charged
2024.10.31 12:39
No swaps are charged
2024.10.30 05:57
No swaps are charged on the signal account
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
2024.07.23 23:37
No swaps are charged on the signal account
2024.07.18 23:15
No swaps are charged
2024.07.18 23:15
No swaps are charged
2024.07.17 23:36
No swaps are charged on the signal account
2024.05.14 09:11
No swaps are charged
2024.05.14 09:11
No swaps are charged
2024.05.11 00:01
No swaps are charged on the signal account
2024.05.10 08:29
No swaps are charged
2024.05.10 08:29
No swaps are charged
2024.05.08 23:51
No swaps are charged on the signal account
2024.03.21 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.28 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MayaBotNP
3000 USD par mois
75%
0
0
USD
3.6K
USD
90
99%
1 251
66%
94%
1.79
2.10
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.